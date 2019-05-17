ترمب يطرح خطة جديدة للهجرة إلى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد إدخال تعديلات على نظام الهجرة تفضل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنجليزية ولديهم عروض عمل على الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية بأمريكيين.

تفاصيل الخطة:

تهدف خطة ترمب، التي يرفضها الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين بشكل قاطع، إلى محاولة توحيد موقف الجمهوريين، الذين يريد بعضهم دعم الهجرة بينما يريد البعض الآخر تقييدها، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ترمب قال في خطاب، الخميس، للنواب الجمهوريين وأعضاء في الحكومة في البيت الأبيض "إذا لم نتمكن لسبب ما، غالبا سياسي، من إقناع الديمقراطيين بإقرار تلك الخطة المبنية على نظام الاستحقاق والمعنية بالأمن على أعلى مستوى فسنحصل على التصديق عليها بعد الانتخابات مباشرة عندما نستعيد مجلس النواب ونحتفظ بمجلس الشيوخ وبالطبع عندما نحتفظ بالرئاسة".

عرض ترمب الإبقاء على الأعداد الإجمالية دون تغيير لكن التحول إلى نظام "مبني على الاستحقاق" مماثل للمستخدم في كندا وقال إن تلك الخطة ستؤدي لاعتماد 57% من البطاقات الخضراء على التوظيف والمهارات.

ترمب أضاف في خطابه "خطتنا تشمل تحديثا شاملا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة. إنها تعاني من خلل تام" مشيرا إلى أن إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود وتقليل عدد طلبات اللجوء.

ترمب قال إن خطته ستجعل من نظام الهجرة الأمريكي مصدر فخر لبلاده، وستكون محط إعجاب العالم أجمع.

ترمب لفت إلى أن القوانين الأمريكية الحالية حول الهجرة تحفز مهربي البشر، مضيفا: "أقولها بحزن إن هذه الخطة (نظام الهجرة الجديد) تم إعدادها علي يد خبراء من القوات الأمنية، وليس السياسيين".

الرئيس الأمريكي أشار إلى أنه بفضل النظام الجديد سيتم منع قدوم الأشخاص الذين لديهم سجل جرائم، وأعمال غير قانونية إلى الولايات المتحدة.

ترمب أردف "إذا كان لديك (المهاجر) وعد مناسب للمجيء إلى هنا، فسيتم قبولك على الفور، ولكن إذا لم يكن لديك ذلك، فسيتم إعادتك إلى منزلك بسرعة".

ترمب تابع قائلا: "العمال الأجانب يأتون إلى بلادنا ويعملون في أماكن يمكن للأمريكيين العمل فيها، ومقترحنا هذا يفي بواجبنا المقدس تجاه الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية".

الرئيس الأمريكي أضاف قائلا: "إذا كنت عاملا شابا وتتمتع بمهارات جيدة وتعليم عال، سيكون حظك أوفر في الحصول على البطاقة الخضراء".

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