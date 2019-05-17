المواجهة مع إيران: الإمارات تتحسب والسعودية ترد بوابل من التغريدات

قالت "رويترز" إنه على الرغم من أن الإمارات أحد الخصوم البارزين لإيران في صراع النفوذ في الشرق الأوسط، فإن رد فعلها جاء محسوبا على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قبالة ساحلها.

رد فعل محسوب من الإمارات:

رد الفعل المحسوب من جانب الإمارات يأتي محاولة لحماية سمعتها كمركز أعمال آمن ومستقر.

بينما أطلقت السعودية، حليفتها الوثيقة، وابلا من "التغريدات" تتهم خصمهما المشترك إيران بأنها هي التي أمرت بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة لمنشأتي نفط سعوديتين، الثلاثاء الماضي، أحجمت الإمارات عن توجيه أصابع الاتهام في الهجوم على الناقلات، الأحد الماضي، انتظارا لنتائج التحقيق.

تعهدت الإمارات بضبط النفس ومنع التصعيد خلال ما وصفته بأنه "موقف صعب" نتج عن السلوك الإيراني في المنطقة.

هذا الاختلاف الكبير في رد الفعل بين اثنين من كبار مصدري النفط الخام يلقي الضوء على تعقيدات التعامل مع إيران التي يعتبرانها قوة تهدد الاستقرار في المنطقة.

تمارس كلتاهما ضغوطا على الولايات المتحدة لعزل طهران وتقودان تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.

قال مصدر بقطاع النفط الإماراتي ردا على سؤال بشأن سبب الإشارة للسفن في بيان الإمارات المبدئي على أنها سفن تجارية وليس ناقلات نفط "أحيانا تحتاج لأن تكون دبلوماسيا، لا يمكننا أن ندمر سمعة اقتصادنا. الآخرون يتطلعون لزعزعة مصداقيتنا".

قال دبلوماسي غربي إن الإمارات تتبع أسلوبا حذرا لأنها لا تريد "متاعب عند عتبة دارها".

قال دبلوماسي آخر "طريقة الإمارات أكثر براغماتية واستراتيجية ولديها الكثير لتخسره. السعودية هي الشاغل الأكبر بالنسبة لإيران لذا هناك رسالة من ذلك".

ونأت إيران بنفسها عن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران إنها نفذت الهجوم بطائرات مسيرة على محطتي ضخ نفطيتين سعوديتين.

كان وزير الطاقة السعودي هو من أعلن أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم.

وفي حين زادت التوترات بين واشنطن وطهران بشأن العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، توازن الإمارات بين تحجيم إيران من ناحية وحماية مصالحها الاقتصادية كمركز للسياحة والمال والتجارة في الشرق الأوسط من ناحية أخرى.

مركز للأعمال:

قال دبلوماسيون غربيون إن الإمارات، التي يشكل الوافدون غالبية سكانها، تشترك مع الرياض في أهدافها لكنها بخلاف المملكة تملك اقتصادا متنوعا أكثر انكشافا على الصدمات الإقليمية.

قال مصرفي يتخذ من دبي مقرا ويعمل في قطاعي الطاقة والملاحة "تحاول السلطات الإماراتية تحقيق توازن دقيق لأن هذا مركز أعمال". وأضاف "صدرت الأصوات الملائمة، لا أجراس إنذار".

أزمة دبي: