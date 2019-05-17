الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف 8 سنوات

قال متحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، الخميس، إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى سوريا بدءا من السبت بعد توقف دام أكثر من ثماني سنوات.

التفاصيل:

وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلت عن ليث الربيعي، المتحدث باسم الشركة، أن الخطوط الجوية العراقية ستقوم غدا السبت بتشغيل أول رحلة لها إلى العاصمة السورية دمشق، بعد توقفها منذ ثماني سنوات.

الربيعي أوضح أن الرحلة الأولى سيكون على متنها وفد رسمي لافتتاح استئناف عمليات الخطوط الجوية العراقية على طريق بغداد – دمشق.

الربيعي قال إن الشركة ستقوم بتشغيل رحلة واحدة في الأسبوع كبداية، مع إمكانية زيادة الرحلات حسب الحاجة.

الربيعي أشار إلى أن الطريق الجوي بين بغداد ودمشق أمر حيوي لكلا البلدين لأن هناك مجموعة كبيرة من العراقيين في سوريا، بالإضافة إلى حجم التجارة الكبير بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية.

من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا ترحب فيه بقرار "استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي" السبت.

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