أمريكي لبناني يواجه المؤبد بتهمة الانتماء لحزب الله

أدانت محكمة اتحادية في مانهاتن أمريكيّاً من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله وبالمساهمة في خطط لشن اعتداءات لصالح الحزب وذلك بعد محاكمة استمرّت ثمانية أيّام.

التفاصيل:

أُدين علي كوراني (34 عاماً)، الخميس، بالتُهم الثماني الموجهة ضده، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبّد.

بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، قال مكتب جيفري بيرمان، المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، إن الحكم على كوراني المولود في لبنان والحاصل على الجنسيّة الأمريكيّة عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر /أيلول المقبل.

جيفري بيرمان قال في بيان "اليوم، أدينَ كوراني بجرائمه، في محكمةٍ تقع بجوار أحد المواقع التي أراد استهدافها"، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن.

بحسب التحقيق، أقدم كوراني بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مباني عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

كوراني، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع بحسب المصدر نفسه لتدريبات عدة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في الحزب المدعوم من إيران.

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