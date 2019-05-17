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أمريكي لبناني يواجه المؤبد بتهمة الانتماء لحزب الله

الأمريكي من أصل لبناني – علي كوراني أدين بالانتماء لحزب الله
الأمريكي من أصل لبناني – علي كوراني أدين بالانتماء لحزب الله
17/5/2019

أدانت محكمة اتحادية في مانهاتن أمريكيّاً من أصل لبناني بالانتماء إلى حزب الله وبالمساهمة في خطط لشن اعتداءات لصالح الحزب وذلك بعد محاكمة استمرّت ثمانية أيّام.

التفاصيل:
  • أُدين علي كوراني (34 عاماً)، الخميس، بالتُهم الثماني الموجهة ضده، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبّد.
  • بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، قال مكتب جيفري بيرمان، المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، إن الحكم على كوراني المولود في لبنان والحاصل على الجنسيّة الأمريكيّة عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر /أيلول المقبل.
  • جيفري بيرمان قال في بيان "اليوم، أدينَ كوراني بجرائمه، في محكمةٍ تقع بجوار أحد المواقع التي أراد استهدافها"، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن. 
  • بحسب التحقيق، أقدم كوراني بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مباني عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.
  • كوراني، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع بحسب المصدر نفسه لتدريبات عدة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في الحزب المدعوم من إيران.
خلفيات: 
  • الولايات المتحدة، تصنف حزب الله "منظمة إرهابيّة" ومنذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي، نُسبت إلى الحزب اعتداءات عدّة، ولا سيّما في فرنسا ولبنان وبلغاريا.
  • أوقِفَ رجل ثان يُدعى سامر الدبك الذي يُشتبه أيضاً في انتمائه إلى حزب الله، في 8 حزيران/يونيو 2017 في ميشيغن، في نفس يوم اعتقال كوراني، لكن لم يُحدَّد أيّ تاريخ لمحاكمته.
المصدر : فرانس برس
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