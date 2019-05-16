نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بسبب مطالب الأحزاب الصغيرة التي سيضمها إلى ائتلافه.
التفاصيل
- في السابع عشر من أبريل/ نيسان سلم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين كتاب تكليف لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما ثم جرى تمديد هذه المهلة لمدة أسبوعين إضافيين تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
- في حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة حتى ذلك الحين فإنه يتعين على ريفلين تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة وفي حال إخفاق المكلف أو عدم وجود شخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا إلى الانتخابات.
- ليس من الواضح إن كان نتنياهو يحاول من خلال تصريحاته ممارسة الضغوط على الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الصغيرة للتراجع عن مطالبها.
- ينبغي على نتنياهو الحصول على تأييد أكثر من 60 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لحكومته الجديدة وهو ما يضطره للتحالف مع أحزاب صغيرة.
- لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت، اليوم الخميس، عن نتنياهو إن "التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض". وأضاف" لن نستطيع تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة".
- من بين الأحزاب: "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي يصر على تمرير الحكومة قانون التجنيد الذي تعارضه الأحزاب الدينية اليمينية التي ستنضم إلى الحكومة الجديدة.
- كما يصر ليبرمان على وجوب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.
- قالت صحيفة"يديعوت احرونوت"، الخميس، إن نتنياهو يسعى في المرحلة الأولى إلى تشكيل حكومة بدون حزب "إسرائيل بيتنا". وفي هذه الحالة فإن الحكومة الجديدة ستتشكل من 60 عضوا في الكنيست.
- لكن هيئة البث قالت إن وزير المالية موشيه كحلون يرفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على 60 نائبا فقط.
- من جهة ثانية فإن اليمين الإسرائيلي يسعى لتمرير قانون "الحصانة" في الكنيست بما يسمح لنتنياهو بمواصلة عمله حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
- يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 4 ملفات أساسية.
- ينتظر أن يحدد المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، قريبا، جلسة استماع لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده.
- لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يمنع رئيس الوزراء من القيام بمهامه إلا في حال صدور قرار من المحكمة بسجنه.
- قالت هيئة البث، الخميس، إن" نتنياهو بدأ يمهد لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية". وأضافت أن نتنياهو "بدأ بنقل رسائل إلى نواب من أجل ترويجها ومنها "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في وظيفة كاملة" و"نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد أن ينهي مهام منصبه".
- في هذا الصدد قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" أمير أوحانا إن حزب "اتحاد أحزاب اليمين" يقود مبادرة تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه حتى إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.
- قال أوحانا لهيئة البث "من المفضل أن ينشغل في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته".