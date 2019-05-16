نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بسبب مطالب الأحزاب الصغيرة التي سيضمها إلى ائتلافه.

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