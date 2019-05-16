مشروع قرار في الكونغرس يطالب بفرض عقوبات على تركيا

طالب مشروع قرار جديد قدم لمجلس النواب الأمريكي باستبعاد تركيا من مشروع إنتاج طائرات "إف 35″، ووقف بيع هذه الطائرات لها، وفرض عقوبات عليها؛ إذا قامت بشراء منظومة (إس-400) الروسية.

التفاصيل:

مشروع القرار قدمه، الأربعاء، للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كل من النائبة الديمقراطية عن مدينة نيويورك، إليوت إنغل، والجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل ماكول، بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

القرار أوضح أن "تركيا تتعاون مع كل من روسيا وإيران"، مضيفًا أن "منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تسعى تركيا لشرائها، تقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

المشروع تابع "كما أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف العلاقات التركية – الأمريكية، ولا تتفق مع استخدام تركيا للطائرة الهجومية المشتركة (أف-35)، ولا تتفق مع مشاركة أنقرة في عملية إنتاجها".

لفت مشروع القرار إلى أن أنقرة إلى جانب مشاركتها في مشروع طائرات "إف-35″، اشترت عددًا من الأسلحة والمعدات من الولايات المتحدة، مشددًا على أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل بيع منظومة "باتريوت" لتركيا.

مشروع القرار: إذا أصرت على هذه الخطوة نطالب باستبعادها من مشروع (إف-35)، ووقف بيع هذه الطائرات لها".

مشروع القرار طالب بفرض عقوبات على تركيا بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات" المعروف اختصارًا باسم "كاتسا"، في حالة إكمال صفقة شراء المنظومة الروسية.

مشروع القرار طالب تركيا كذلك بوقف هذه الصفقة.

الديمقراطي إيليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال "التودد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مقبول".

طائرة إف 35

خلفيات: