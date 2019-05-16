قانون جديد يستهدف الأمهات المحجبات في فرنسا

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، "قانون المدارس" الذي أعدته الحكومة، ويتضمن مادة تحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية.

التفاصيل