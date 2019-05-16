البث الحي
سياسة|فرنسا

قانون جديد يستهدف الأمهات المحجبات في فرنسا

يحظر قانون المدارس على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن الطلاب خلال الرحلات المدرسية
يحظر قانون المدارس على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن الطلاب خلال الرحلات المدرسية
16/5/2019

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، "قانون المدارس" الذي أعدته الحكومة، ويتضمن مادة تحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية.

التفاصيل
  • أقر المجلس الذي يعتبر الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، القانون بتأييد 186 صوتًا، مقابل معارضة 100 صوت، فيما امتنع 59 عضواً عن التصويت.
  • لن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي.
  • يحظر قانون المدارس على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن الطلاب خلال الرحلات المدرسية.
  • نقلت وسائل إعلام محلي عن النائبة عن حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا، جاكلين أوستاش برينيو، قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".
  • بينما قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إن "القانون يتناقض مع قرارات مجلس الدولة، وسيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية".
  • فيما انتقدت نائبة الحزب الاشتراكي، فيفيان أرتيغالاس، إقرار القانون، معتبرة أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)