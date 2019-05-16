فرنسا ترفض قرار ترمب حظر شركة هواوي الصينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوربا لن تستجيب للضغوط الأمريكية من أجل حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة "هواوي" الصينية.
التفاصيل:
- ماكرون قال في مؤتمر عن التكنولوجيا بباريس "من وجهة نظرنا لا يجب حظر هواوي ولا أي شركة أخرى".
- ماكرون: فرنسا وأوربا براغماتيين وواقعيين. نحن نؤمن بالتعاون والتعددية.
- ماكرون: نتعامل بحذر بالغ بشأن الحصول على التكنولوجيا الجيدة، وحماية أمننا القومي واحترام كل قواعد السلامة والأمن.
- تصريحات الرئيس ماكرون تأتي بعد أقل من 24 ساعة من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة هواوي الصينية.
- وكالة بلومبرغ للأنباء أشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هم من بين حلفاء أمريكا الرئيسيين الذين يواجهون طلب واشنطن إما الاشتراك في حظر استخدام تكنولوجيا "هواوي" أو مواجهة عقوبات أمريكية.
- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت أنها لا تعتزم الإشارة إلى أي شركة أو مورد محدد.
- يوخن هومان رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا قال إنه يعارض استبعاد شركة هواوي الصينية للاتصالات من تطوير شبكات الجيل الخامس في بلاده.
- هومان أوضح أنه يجب تطبيق نفس القواعد الصارمة على جميع الشركات، قائلا "من يلتزم بهذه القواعد يجب أن يكون جزءا من عملية التطوير، بغض النظر عن اسم الشركة".
- هومان أضاف أن الوكالة سوف تكشف عن مسودة بشأن متطلبات أمنية جديدة خلال الصيف.
- في بريطانيا أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، أنها تراجع سياستها بشأن السماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات بالمشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس في بريطانيا.
- المتحدثة باسم الحكومة البريطانية قالت إنهم يراجعون "النهج السياسي الصحيح بشأن الجيل الخامس".
- المتحدثة: نحن ملتزمون بضمان تمتع شبكات الاتصالات في بريطانيا بالأمن الكامل، وأي قرار سوف يستند إلى تقييم فني وواقعي للمخاطر.
- المتحدثة: عندما يكون هناك إعلان جاهز، سوف يبلغ وزير الثقافة البرلمان.
- عدد من النواب والخبراء الأمنيين طالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية.
- صحف بريطانية ذكرت الشهر الماضي أن ماي وافقت على السماح لهواوي بالمساعدة في تطوير البنية التحتية "غير الأساسية" لشبكة الجيل الخامس في بريطانيا.
- الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يقضي بحظر استخدام الشركات الأمريكية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يُعتقد أنها تمثل تهديدا للأمن القومي، في إجراء قال خبراء إنه يستهدف هواوي، بالرغم من تأكيد البيت الأبيض على أن الاجراء لا يستهدف دولة أو شركة معينة.
- وزارة التجارة الأمريكية قالت إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى ما يُطلق عليه "قائمة الكيانات" الخاصة بها في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة مسبقة من الحكومة.
- يتطلب ذلك أن تحصل الشركات الأمريكية على إذن من مكتب الصناعة والأمن لبيع أو نقل تكنولوجيا أمريكية لشركة أو شخص مدرجين على اللائحة.
- وزير التجارة ويلبور روس قال إن هذا الإجراء يسمح "بتفادي استخدام التكنولوجيا الأمريكية من كيانات أجنبية بغرض الإساءة إلى الأمن القومي.. ومصالح السياسة الخارجية".