فرنسا ترفض قرار ترمب حظر شركة هواوي الصينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوربا لن تستجيب للضغوط الأمريكية من أجل حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة "هواوي" الصينية.

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