غارة للتحالف السعودي الإماراتي تقتل أسرة بكاملها في صنعاء
16/5/2019
أكدت مصادر طبية يمنية وشهود عيان، مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على منزل بصنعاء.
ووقعت صباح الخميس غارات جوية على عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أورد شهود عيان والحوثيون الذين نسبوا عمليات القصف إلى التحالف السعودي الإماراتي.
قتلى في غارات على صنعاء:
المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء: مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات في غارات التحالف السعودي الإماراتي
شهود عيان: مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على منزل بصنعاء.
شهود عيان: مقتل أسرة بكاملها جراء قصف التحالف السعودي الإماراتي على منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
مصادر طبية: مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء قصف للتحالف السعودي الإماراتي على صنعاء.
اكثر من 32 ضحية ما بين شهداء وجرحى حتى اللحظة بينهم نساء وأطفال حصيلة جريمة استهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين في شارع الرقاص تقاطع شارع الرباط جوار مدرسة نسيبة وسط العاصمة صنعاء وعملية الأنتشال والإنقاذ مازالت جارية حتى اللحظة
الثلاثاء، قالت قناة "المسيرة" التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.
بعد ساعات أكدت السعودية تعرض منشآتها النفطية لضربة حوثية وتوقف أحد خطوط الأنابيب، ووصفت الحادث بالعمل "الإرهابي التخريبي".
الهجوم جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد الماضي.
أمس الأربعاء، ذكرت الإمارات وهي عضو رئيسي في التحالف المدعوم من الغرب أن التحالف "سيرد بقوة" على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي على أهدافه.
الصراع في اليمن:
يشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
الحرب أوقعت حوالى عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.