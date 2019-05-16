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سياسة

رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي حفتر في روما بعيدا عن الأضواء

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
16/5/2019

التقى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، بعيدا عن الأضواء الخميس في روما اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

التفاصيل
  • كونتي: كان لقاء مطولا وتبادلا مطولا للمعلومات.
  • كونتي: عبرت لحفتر عن موقف الحكومة. نريد وقفا لإطلاق النار ونعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد.    
  • لم تتسرب أي معلومات قبل ذلك عن مرور حفتر بروما.
  • تقول وسائل إعلام إيطالية إنه من المقرر أن يتوجه حفتر إلى باريس.
خلفيات    
  • كان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن الثلاثاء أن الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.
  • قال كونتي الأسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج في 7 مايو/أيار في روما.
  • يبدو الوضع العسكري والسياسي في ليبيا في مأزق بعد أكثر من شهر من حملة حفتر للسيطرة على العاصمة. ويستمر القتال عنيفا أحيانا ومتقطعا أحيانا أخرى جنوب طرابلس.
  • ندد الاتحاد الأوربي الإثنين بحملة قوات حفتر ووصفها بأنها تهديد للأمن الدولي داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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