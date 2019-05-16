رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي حفتر في روما بعيدا عن الأضواء

التقى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، بعيدا عن الأضواء الخميس في روما اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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كونتي: كان لقاء مطولا وتبادلا مطولا للمعلومات.

كونتي: عبرت لحفتر عن موقف الحكومة. نريد وقفا لإطلاق النار ونعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد.

لم تتسرب أي معلومات قبل ذلك عن مرور حفتر بروما.

تقول وسائل إعلام إيطالية إنه من المقرر أن يتوجه حفتر إلى باريس.

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