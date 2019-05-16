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سياسة

رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة ليست مطمئنة ونستعد لحالة حرب

16/5/2019

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي إن الأوضاع في المنطقة خطيرة وليست مطمئنة، مضيفا أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب الخميس في جلسة مغلقة استعدادهم لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.

أبرز تصريحات الغانم
  • بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك فرص للأسف للحرب.
  • هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة والأمور ليست ماشية في المسار أو الاتجاه الذي نتمناه.
  • تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة "مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات استعدادا لكل الاحتمالات الواردة".
  • الوزراء قاموا بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح الله، أي حالة حرب في المنطقة.
  • استعدادات الحكومة هذه المرة مقارنة بالأزمات السابقة أفضل بكثير من المرات الماضية. وهناك رضا نسبي من النواب عن هذه الاستعدادات.
  • الكويت دولة صغيرة تتأثر بشكل كبير بما يحدث في الإقليم "وما هو خارج سيطرتنا والأوضاع الخارجية هو ما يقلقنا".
خلفيات
  • تحتفظ الكويت وهي حليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة بعلاقات جيدة مع إيران، وتسعى دائما للنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة.
  • تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة بعد أن زادت واشنطن من قيودها على صادرات النفط الإيراني بالإضافة لتوجيه حاملة طائرات أمريكية للمنطقة لزيادة الضغط على طهران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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