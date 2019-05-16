تركيا: هناك دول لا ترغب بأي حال في انضمام أنقرة للاتحاد الأوربي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ثمة بلدان أوربية لا ترغب في انضمام تركيا للتكتل بجميع الأحوال، مؤكدا استعداد أنقرة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية

تصريحات تشاووش أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغار رينكفيكس، على هامش زيارة رسمية يجريها الخميس إلى لاتفيا.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو

هناك دول في الاتحاد الأوربي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا.

لا نريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوربي، ومستعدون لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية.

الاتحاد الأوربي يواجه تحديات خطيرة اليوم، مثل معاداة الأجانب والعنصرية والتعصب.

أشكر لاتفيا على دعمها دعم عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوربي.

بحثت مع الجانب اللاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، إلى جانب قضايا مثل الاتحاد الأوربي، ومجلس أوربا، وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في سوريا.

تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوربا، ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوربية.

تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا.

ردا على سؤال حول شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 الروسية، قال تشاووش أوغلو، إن أنقرة لديها حاجة ملحة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وقد تلقت العرض الأفضل من روسيا في هذا الصدد.

تركيا أرادت شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائها الغربيين، لكنها لم تستطع الحصول عليها منذ 10 أعوام.

تركيا هي المتحكم بشكل تام في صواريخ إس-400 ولا تشكل خطرا على مقاتلات إف-35 الأمريكية وأنظمة الناتو الأخرى.

لو كانت ادعاءات الولايات المتحدة صحيحة، لكانت منظومات إس 400 الموجودة في سوريا ومنطقة البلطيق، وصلت منذ فترة طويلة إلى تكنولوجيا مقاتلات إف-35.

في سوريا منظومات (إس 400) تخضع لتحكم روسيا بشكل كامل، ومقاتلات (إف-35) الأمريكية والإسرائيلية تحلق في محيطها منذ فترة طويلة.

هناك أيضا أنظمة إس 400 قرب حدود النرويج، وفي محيطها تحلق مقاتلات إف-35 النرويجية، ولو كانت هذه الادعاءات صحيحة لتحققت منذ وقت بعيد.

أبرز تصريحات وزير خارجية لاتفيا