بريطانيا: نتفق مع أمريكا بشأن إيران.. ورفع مستوى تأهب القوات في الخليج

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.

التفاصيل:

هانت قال إنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الإثنين.

هانت كتب على تويتر: نتشارك ذات التقييم المتعلق بالتهديد الخطير الذي تشكله إيران… كما هو الحال دائما، نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

.@SecPompeo and I discussed #Iran last week in London and again in Brussels on Monday. We share the same assessment of the heightened threat posed by Iran. As always we work closely with the US 🇬🇧 🇺🇸 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 16, 2019