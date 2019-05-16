بريطانيا: نتفق مع أمريكا بشأن إيران.. ورفع مستوى تأهب القوات في الخليج

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.
التفاصيل:
- هانت قال إنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الإثنين.
- هانت كتب على تويتر: نتشارك ذات التقييم المتعلق بالتهديد الخطير الذي تشكله إيران… كما هو الحال دائما، نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.
- وسائل إعلام بريطانية قالت إن لندن رفعت مستوى التأهب بين قواتها وموظفيها وأسرهم في السعودية والكويت وقطر.
- وسائل الإعلام قالت إن بريطانيا رفعت أيضا مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران.
- لكن وزارة الخارجية البريطانية رفضت التعليق على التقرير على الفور.
- تصريحات هانت وقرار لندن برفع مستوى التأهب يأتي بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع البريطانية تأييدها لموقف جنرال بريطاني بدا أنه يشكك في مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بأن إيران بدأت تشكل خطرا وشيكا.
- الجنرال البريطاني كريس جيكا، نائب قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة في سوريا والعراق، قال إنه ليست هناك أي زيادة في التهديد الذي تشكله القوات المدعومة من إيران.
- تصريحات الجنرال البريطاني أثارت ردا علنيا نادرا من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
- الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قال إن التصريحات التي أدلى بها الجنرال البريطاني تناقض المعلومات المخابراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة.
- واشنطن أرسلت المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط كما أرسلت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية واضحة للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
- الأربعاء، علقت السلطات الهولندية عمل بعثتها، التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية في العراق، بسبب "تهديد أمني".
- سبق ذلك، إعلان ألمانيا تعليقها تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية بسبب تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، وهو ما نفته بغداد، وقالت إن برلين سحبت فقط بعض الموظفين لا داعي لوجودهم.
- السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت الأربعاء أنها تعرضت لتهديدات متزايدة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى دعوة الموظفين "غير الأساسيين" في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل لمغادرة العراق.
- الأحد، حذّرت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.
- الثلاثاء، قال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان إن بعثة بلاده "في حالة تأهب قصوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديد حقيقي أو محتمل وشيك للقوات الأمريكية في العراق".