النمسا تقر منع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

أقر مجلس النواب النمساوي، الأربعاء، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

التفاصيل:

لحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطي الرأس" من دون أن أي ذكر للحجاب.

الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتس وحزب اليمين المتطرف، أعلنا بكل وضوح أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر قال إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن النص ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد".

الحكومة أوضحت أن الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.

"تكتيك لتحويل الانتباه"

منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو" اعتبرت مشروع القانون بأنه "مخز" و"تكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكدة أن المعني به هو عدد صغير جداً من التلميذات.

صوت نواب المعارضة جميعاً تقريباً ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدر عناوين الصحف بدلاً من الاهتمام برفاهية الأطفال.

المستشار زيباستيان كورتس زعيم المحافظين في النمسا (إلى اليسار) ونائبه هاينز كريستيان ستراتش زعيم حزب الحرية

عمدة فيينا يندد بالعنصرية

عمدة العاصمة النمساوية فيننا، ميشيل لودويغ، ندد بالعنصرية والتمييز على أساس الدين المتصاعدين في بلاده، قائلا إن هذا النوع من التحريض على المسلمين يدعو للقلق.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إفطار رمضاني، الثلاثاء، بالعاصمة النمساوية، دعا فيه مجتمع بلاده للوقوف صفا واحدا ضد التحريض على المسلمين.

لودويغ قال أيضا إنه ينبغي على النمساويين ألا يكنوا مشاعر عدائية أو عنصرية ضد من يختلف معهم في الدين.

لودويغ حث جميع النمساويين والجالية المسلمة في البلاد على بذل جهود متبادلة للعيش معا بوئام وسلام.

عمدة فيينا أكد أن بلاده تعترف رسميا بالدين الإسلامي. لافتا إلى وجود 700 ألف مسلم على الأقل يقيمون في البلاد، من إجمالي عدد السكان البالغ 8.773 مليون نسمة.

العمدة عبر أيضا عن امتعاضه وقلقه من العنصرية في النمسا، قائلا إن رؤية أناس يعانون من العنصرية والتمييز بسبب معتقداتهم الدينية في النمسا أمر يثير قلقه بشدة.

رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا، أوميت فورال، قال إن المسلمين يمرون بأوقات عصيبة في النمسا وأن البلاد بحاجة إلى سياسة واعية أكثر من أي وقت مضى في وقت تتزايد فيه الاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

فورال تطرق إلى فرض الحكومة النمساوية حظرا على الحجاب لطالبات المدارس الابتدائية، وقال إن السياسة ليس من شأنها أن تقرر في ما ينبغي على الناس ارتداؤه.

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