البيت الأبيض يرفض التعاون مع الكونغرس بشأن "التدخل الروسي"

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، رفضه التعاون مع لجنة في مجلس النواب بشأن التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات 2016، متهمًا الديموقراطيين بالسعي لإجراء "محاكمة صورية" للرئيس دونالد ترمب.

رفض رئاسي:

محامي البيت الأبيض بات سيبولون، بعث برسالة إلى جيري نادلر رئيس لجنة العدل في مجلس النواب، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها وثائق وإفادات تتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

المحامي قال في رسالته إنه لا يحق للجنة "مضايقة خصومها السياسيين" أو أن "تقوم بدون إذن بـ(إعادة إجراء)" التحقيق الذي أنجزه الآن المدعي الخاص روبرت مولر.

من جهته قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن مطالب نادلر "ليست سوى مضايقة للرئيس" و"نوع من محاكمة صورية".

المسؤول: بالنسبة إلى البيت الأبيض فإن معظم طلبات اللجنة تغطي عمل المدعي الخاص.

نادلر كان قد اتهم ترمب بأنه "يريد أن يتوج نفسه ملكًا"، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

المسؤول البارز في الرئاسة الأمريكية قال إن التحقيق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة دونالد ترمب "أجري بطريقة مثالية" و"المشكلة هي أن (نادلر) لا يروق له ما خلص إليه" التحقيق.

محامي البيت الأبيض, بات سيبولون (رويترز)

تحقيق مولر: