الأمم المتحدة: تصعيد حدة الخطاب بالخليج يقود لعواقب كارثية

حذرت الأمم المتحدة الخميس من تصاعد حدة الخطاب في منطقة الخليج العربي، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي التصعيد إلى عواقب كارثية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك قال إن ثمة مخاوف من أن تؤدي حدة الخطاب المتصاعدة إلى عواقب وخيمة.

أبرز التصريحات

دوجاريك: الأمين العام أنطونيو غوتيريش يخشى أن يؤدي تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المعنية بالموقف الحالي في منطقة الخليج إلي عواقب كارثية.

دوجاريك: جهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام هي دائما متاحة للجميع وأعربنا أمس عن قلقنا إزاء الهشاشة التي يتسم بها الوضع في المنطقة.

المتحدثة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة مونيكا غريللي: رئيسة الجمعية العامة ماريا فيناندو اسبينوزا دعت جميع الأطراف إلى الهدوء وحذرت من أن تصعيد الوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.

غريللي: رئيسة الجمعية العامة تري أنه يتعين حل الوضع الحالي عبر الحوار والطرق السلمية.

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