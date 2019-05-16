أول لقاء صحفي لمبارك مع إعلامية كويتية.. ماذا قال؟

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الأربعاء، إنها أجرت لقاءا مع الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
نشرت السعيد صورة لها مع مبارك الذي تنحى بعد ثورة 25 يناير 2011 قائلة "فجر السعيد تقابل حسني مبارك قريبا".
السعيد أضافت في تغريدات على صفحتها بموقع تويتر أن مبارك كشف لها أسرارا عن الغزو العراقي للكويت وصفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.
نشرت الإعلامية الكويتية صورة موقعة من الرئيس المخلوع كتب عليها: إلى فجر السعيد.. تحية لك وإلى الشعب الكويتي الصديق.
الرئيس #حسني_مبارك يكشف لي أسرار وخفايا #الغزو_العراقي للكويت وعواقب #صفقة_القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر وإستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط pic.twitter.com/oWIqkhqSUr
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019
الرئيس #حسني_مبارك :
شجعت رابين على التفاوض مع السوريين..وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات.. وأبلغني رابين بالاتفاق مع سورية بأنها ستأخذ أرضها.. لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات!
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019