أول لقاء صحفي لمبارك مع إعلامية كويتية.. ماذا قال؟

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الأربعاء، إنها أجرت لقاءا مع الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك‬.

نشرت السعيد صورة لها مع مبارك الذي تنحى بعد ثورة 25 يناير 2011 قائلة "فجر السعيد تقابل حسني مبارك قريبا".

السعيد أضافت في تغريدات على صفحتها بموقع تويتر أن مبارك كشف لها أسرارا عن الغزو العراقي للكويت وصفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.

نشرت الإعلامية الكويتية صورة موقعة من الرئيس المخلوع كتب عليها: إلى فجر السعيد.. تحية لك وإلى الشعب الكويتي الصديق.

ما نقلته فجر السعيد عن مبارك:

قلت لشيمون بيريز(رئيس إسرائيلي راحل) إنتوا عايزين (تريدون) تخشوا (تدخلوا) الجامعة العربية؟ ابعد عن الكلام ده، الجامعة العربية بيت العرب".

الرئيس #حسني_مبارك يكشف لي أسرار وخفايا #الغزو_العراقي للكويت وعواقب #صفقة_القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر وإستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط pic.twitter.com/oWIqkhqSUr — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019

"قلت لكلينتون (رئيس أمريكي سابق) بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت.

شجعت رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) على التفاوض مع السوريين، وكان السوريون متحفظين في اطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات!.

عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة قد ضاعت وانتهت.

الرئيس #حسني_مبارك :

شجعت رابين على التفاوض مع السوريين..وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات.. وأبلغني رابين بالاتفاق مع سورية بأنها ستأخذ أرضها.. لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات! — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019

أعرف بوتين (الرئيس الروسي) وأقول بأنه استطاع استعادة الدور الروسي في العالم والشرق الأوسط بشكل فعال ومؤثر.

الإدارة الأمريكية الحالية إدارة غير تقليدية على المستوى الداخلي أو الدولي، لذلك انتخبها الشعب الأمريكي.

شهادة للتاريخ أشرف مروان لم يكن جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من برأه أمامي عندما أكد بأنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم.

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