مسؤول إيراني: مستعدون لأي سيناريو وموسكو تحذر من الاتجاه للتصعيد

قال مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من "المواجهة إلى الدبلوماسية".

تصريحات المسؤول الإيراني لرويترز

الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط.

إيران والسعودية "قوتان رئيسيتان" يمكنهما العمل معا لضمان أمن المنطقة.

إيران لا تريد حربا في المنطقة.

أي صراع عسكري في المنطقة ستكون له عواقب "لا يمكن تصورها".

اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة سيضر بالشرق الأوسط وما وراءه.

مستعدون لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية.

الكرملين: لم نتلق أي تطمينات من بومبيو بشأن إيران

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لم يقدم أي تطمينات لموسكو بشأن إيران، محذرة من أن الوضع يتجه نحو التصعيد.

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله "بينما نراقب استمرار التصعيد والتوتر حول هذا الموضوع، نأسف للقرارات التي يتخذها الجانب الإيراني".

بيسكوف أوضح أن الموقف الإيراني جاء "ردا على الضغوط الممارسة عليه والتي تتعارض مع روح ورسالة خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي)". واعتبر أن "تصرفات الولايات المتحدة هي التي أثارت الجانب الإيراني"، وأن "موسكو أعلنت بالفعل ذلك على مختلف المستويات".

كان بومبيو قد قال مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي بجنوب روسيا، قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن لا نسعى مطلقا إلى حرب مع إيران".

أشار بيسكوف إلى أن القلق العام لا يزال قائما، مؤكدا أنه "لم تكن هناك أي ضمانات أو تطمينات من قبل بومبيو (..)، هناك موقف واضح يميل لسوء الحظ نحو المزيد من التصعيد".

تصاعد الأزمة