قرقاش: حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل زحفه على طرابلس

قال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، الأربعاء، إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة الليبية طرابلس.

وقال قرقاش للصحفيين في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن طرابلس لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل تضم "بلطجية وعصابات".

أبرز التصريحات

السلوك الإيراني أدى إلى الموقف الصعب الذي نشهده ولطالما تحلينا بضبط النفس وسنواصل التصرف بهذا الشكل.

ننتظر ما سيتوصل إليه شركاؤنا بخصوص التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة.

نحتاج لأن تتحلى إيران بالمسؤولية والعقلانية.

من الواضح أن فعالية العقوبات على إيران جزء لا يتجزأ من التوتر القائم.

إيران بحاجة لمعالجة المخاوف بشأن صواريخها.

نشعر بالقلق من سياسة إيران في المنطقة.

سلمنا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تخريب ناقلات النفط قبالة الفجيرة.

الملف الفسطيني

الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي.

ندعم المشاركة الأمريكية في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

الحوار مع إسرائيل لا يعني أننا نتفق معهم سياسيا.

نريد أن نرى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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