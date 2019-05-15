في أول خطاب له منذ 2011.. "بن علي" يؤكد للتونسيين أنه عائد

انتشرت في وسائل الاعلام التونسية، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الذي لجأ الى السعودية منذ ثماني سنوات، تعهد فيها بالعودة إلى بلاده.

ونشر المحامي منير بن صالحة، الذي عرف بدفاعه عن الرئيس السابق، رسالة على الصفحة الخاصة بمكتب المحاماة الذي يتبعه ويحمل اسمه بموقع "فيسبوك"، قال إنها موجهة من الرئيس الأسبق الى الرأي العام بتاريخ اليوم.

محامي الرئيس السابق:

المحامي منير بن صالحة قال: نشرت الرسالة كما هي وكما طلب مني الرئيس الأسبق بصفتي محاميه، اختار أن ينشرها بصفة رسمية عن طريق محاميه لتفادي أي إحراج للسعوديين.

يأتي نشر الرسالة على نطاق واسع على مواقع وسائل الاعلام التونسية وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إثر تواتر اسم بن علي بوسائل الإعلام ولدى سياسيين بشأن أوضاعه الصحية ومسائل أخرى.

منير بن صالحة: من حقه (بن علي) أن يرد بصفة رسمية عن طريق محام.

نص الرسالة المنسوبة لـ"بن علي":

بن علي: أرفض رفضًا تامًا أن يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي.

بن علي: الحمد الله الذي من علينا بموفور صحة وسلامة وعافية أتمناها بل وأكثر منها لكل التونسيات والتونسيين، وأنا استغرب مما روجه البعض من أخبار تفيد بغير ذلك ما خلف الاستياء لدينا ولدى عائلتي.

أبرز ما جاء في الرسالة هو تعهد الرئيس السابق بالعودة إلى تونس التي غادرها إثر انتفاضة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه الممتد منذ 1987 وحتى 2011.

بن علي: تأكدوا إني عائد بحول الله… وكل رمضان وأنتم بخير.

المحامي قال إن تأويل هذا التأكيد يعود إلى الرئيس الأسبق، مضيفًا: ليس لدي تفسير لهذا.

هذا أول خطاب مكتوب يتوجه به بن علي بشكل مباشر إلى التونسيين منذ مغادرته البلاد ولجوئه الى المملكة السعودية مع عائلته يوم 14 يناير/كانون الأول 2011.

بن علي حث التونسيين في رسالته على إنقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي ودعا القائمين على الحكم إلى "التمسك بالأمل وتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن".

بن علي: لقد أخذت فرصتي في تحمل مسؤوليتي الوطنية في قيادة تونس وسنكون في حضرة الله ثم التاريخ ليحكم بما لنا وبما علينا. بما أنجزنا وبما لم ننجز ولكننا لم نزايد حين كنا في موقع المسؤولية على من سبقنا ولم نحاول ركوب صهوة الماضي لتبرير شرعية حاضرنا آنذاك.

خلفية: