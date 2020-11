فيسبوك تقيد استخدام خدمة (لايف) بعد هجوم نيوزيلندا

قالت شركة فيسبوك إنها قررت تشديد القواعد المتعلقة بخدمة البث المباشر لمقاطع الفيديو قبيل اجتماع لزعماء العالم يهدف لكبح العنف على الإنترنت بعد المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا.

التفاصيل:

Protecting Facebook Live from Abuse and Investing in Manipulated Media Research https://t.co/ubnt5TDfUc

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 15, 2019