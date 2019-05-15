عشرات المصابين جراء اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين بذكرى النكبة في غزة

أصيب 65 متظاهرا، بينهم 22 طفلا و5 سيدات جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.

التفاصيل:

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن "65 مواطنا بينهم 3 مسعفين، ورجل دفاع مدني أصيبوا بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بفعاليات المسيرة، شرقي القطاع".

البيان: بين الإصابات 22 طفلا، و5 سيدات.

البيان: 16 من الإصابات كانت بالرصاص الحي و14 بالرصاص المعدني و4 شظايا بالجسم و12 في انفجار قنبلة غاز و4 باستنشاق غاز و15 إصابات أخرى.

تجمهر آلاف الفلسطينيين في 5 مناطق قريبة من السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة التي تأتي بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

شهود عيان قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية ضد مجموعات من المتظاهرين اقتربت من السياج الحدودي ورفعت الأعلام الفلسطينية.

خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي قال خلال مشاركته في إحدى المظاهرات "شعبنا يخرج اليوم ليؤكد حقه الثابت في فلسطين، كل فلسطين" في إشارة إلى إسرائيل والأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

حبيب: فلسطين لنا، والبحر لنا، والسماء لنا والأرض لنا، أما هؤلاء الغرباء فعليهم أن يغربوا عن أرضنا.

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قال في كلمة له على هامش المسيرات، إن "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن توقف المقاومة، ولن توقف مسيرات العودة".

رضوان دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني يضم كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية.

رضوان جدد رفض حركته لمشاريع التوطين أو الوطن البديل، ولإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، أو إقامة دولة دون القطاع.

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال "اليوم يصادف ذكرى احتلال فلسطين، وتشريد الشعب، وتهويد مقدساته وسلب مقدراته".

برهوم: جئنا اليوم للتأكيد على ضرورة إنهاء الحصار، وهناك عزيمة من كل الشعب الفلسطيني لذلك، وطالما هناك عدوان واحتلال سيكون هناك دفاع.

برهوم: نرسم اليوم معادلة جديدة بمسيرات العودة، ومن خلالها سوف نكسر الحصار، ونواجه صفقة القرن الخطيرة على القضية الفلسطينية.

منذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك الآلاف في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع، مما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة آخرين جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة.

الضفة الغربية