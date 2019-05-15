شاهد: احتجاج بالموسيقى وسط أنقاض غزة ضد مسابقة أوربية بإسرائيل

عزف موسيقيون محليون في مدينة غزة تحت أنقاض مبنى مدمر احتجاجا على مسابقة الأغاني الأوربية يوروفيجن التي بدأت أمس الثلاثاء وتستضيفها "تل أبيب" حتى السبت القادم.

ودعا الفنانون المحتجون إلى الانسحاب من المسابقة، والسياح للبقاء في بلدانهم بسبب معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين، وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بإقبال ضعيف على المسابقة بعد التصعيد الأخير في غزة.

احتجاج من فوق الأنقاض:

فرقة فلسطينية محلية تعزف أغان وطنية وشعبية تحت أشعة الشمس الحارقة في بقايا مبنى تم تدميره مؤخرًا.

هذا احتجاج على مسابقة الأغاني يوروفيجن في "تل أبيب".

منذ وقت ليس ببعيد، أسقط قصف للاحتلال الإسرائيلي المبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة خلال جولة التصعيد الأخيرة.

بصفتها البلد المضيف لمسابقة يوروفيجن لهذا العام، حاولت "إسرائيل" استغلال مسابقة الأغاني الشهيرة للغاية لتقديم نفسها كدولة متسامحة وعالمية تحظى بقبول متزايد على المسرح العالمي.

لكن على الرغم من الجهود التي بذلتها "إسرائيل" للترويج، إلا أن المهرجان المبهرج يخيم عليه الصراع السياسي والجدل.

منظمة الاحتجاج ضد مسابقة يوروفيجن الغنائية، سمية الخطري، نظمت العرض الموسيقي الحي لتسليط الضوء على حقائق الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بريق وسحر مسابقة يوروفيجن الغنائية هذا العام.

سرعان ما بزغت حركة مقاطعة بقيادة فلسطينية ضد "إسرائيل" تحث السياح والفنانين على البقاء في أوطانهم لدواعي السلامة ودعمًا الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.

احتجاج وسط الأنقاض في غزة

"يوروفيجن في إسرائيل":

الدور نصف النهائي ينطلق مساء الثلاثاء من مسابقة يوروفيجن الغنائية 2019، مع اعتزام إطلاق نصف النهائي الثاني يوم الخميس، بما يؤدي إلى النهائي الكبير يوم السبت.

الاحتفالات تبدأ بعد أسبوع واحد فقط من موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"إسرائيل"، بعد مخالفة "إسرائيل" لقواعد الاشتباك الخاصة بتفاهمات التهدئة واستهداف المتظاهرين على حدود غزة.

التصعيد استمر لمدة يومين، وأسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيًا، ومقتل 4 إسرائيليين بالإضافة لعشرات الجرحى من الجانبين، وتم التوصل لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية.

آثار جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، والتي تسببت بأضرار كبيرة في كبرى مدن جنوب الداخل المحتل، ألقت بظلالها على استعدادات تنظيم "اليوروفيجن"، فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، إن نصف التذاكر المعروضة للبيع لم تبع حتى الآن، ما يسبب خسارة لـ"إسرائيل" بمبلغ 2 مليون شيكل حتى الآن.

القناة كشفت عن توقعات بحضور أعداد أقل من المتوقع لحضور المسابقة الأوربية الشهيرة، حيث يقدر عدد الذين سيصلون إلى "إسرائيل" 15 ألف سائح.

"إسرائيل" حصلت على حق الاستضافة بعد أن فازت المغنية الإسرائيلية نيتا برزيلاي بجائزة السنة الماضية بأغنيتها "لعبة" ( توي) من موسيقى البوب.

ربما توقع المنظمون الجدل، فقرروا إجراء المسابقة في "تل أبيب" بدلًا من القدس المحافظة المتنازع عليها.

لكن على الفور تقريبًا، بدأت "بي دي إس" حركة المقاطعة بقيادة فلسطينية ضد "إسرائيل"، والتي تروج للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد "إسرائيل"، في دعوة الفنانين للانسحاب من المنافسة.

نجمة موسيقى البوب مادونا

مادونا تبرر مشاركتها: