شاهد: إصابات في إطلاق نار على المعتصمين بالخرطوم

أصيب معتصمون في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، جراء إطلاق قوات حكومية الرصاص عليهم، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام، بحسب مراسل الجزيرة وشهود عيان.

التفاصيل:

مراسل الجزيرة قال إن سبعة أصيبوا بإطلاق نار بمحيط ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بينهم 3 بحالة حرجة.

شهود عيان قالوا لوكالة "الأناضول" إن عناصر من قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، أطلقت الرصاص على المعتصمين؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

شهود العيان أوضحوا أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية، المؤدي إلى مقر الاعتصام، أمام قيادة الجيش.

لجنة أطباء السودان أطلقت نداء عاجلا إلى الأطباء، بالتوجه إلى العيادات الميدانية لمساعدة الجرحى.

المتطوع الطبي محمد دهب قال لوكالة "فرانس برس" إن المصابين بالرصاص نقلوا الى إحدى العيادات الميدانية في موقع اعتصام حركة الاحتجاج.

وكالة "رويترز" قالت إن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.

تقارير أفادت بوقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.





بيان لقوى الحرية والتغيير

لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إن "قوات تتبع للدعم السريع استخدمت الرصاص الحي والهراوى والسياط للاعتداء على الثوار، مما أدى لوقوع 9 إصابات والأعداد في تزايد".

البيان: نحن نحذر من استمرار هذه الاعتداءات والتي تشكل امتدادا لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط لا محالة ومليشياته، كما نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

البيان: نناشد جميع الثوار بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل 2019 وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرنا لدائرة العنف.

البيان: سنواصل ونزيد الاحتشاد، بساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة بالعاصمة القومية، وغيرها من سوح الاعتصام.

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