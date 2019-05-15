دعوى فلسطينية ضد واشنطن أمام العدل الدولية لنقلها سفارتها إلى القدس

قدم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي لائحة دعوى قضائية لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

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