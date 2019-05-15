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سياسة

دعوى فلسطينية ضد واشنطن أمام العدل الدولية لنقلها سفارتها إلى القدس

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
15/5/2019

قدم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي لائحة دعوى قضائية لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

التفاصيل:
  • المالكي قال إن لائحة الدعوى استندت إلى أن خطوة الولايات المتحدة تعد مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
  • المالكي: الدعوى تستند إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له في مارس/ آذار 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها في أبريل/ نيسان 2014.
  • المالكي: تقديم لائحة الادعاء يأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها فلسطين منذ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية.
  • المحكمة حددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو/ أيار الجاري من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.
  • المالكي: التحرك حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد الإجراءات غير القانونية من الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس، ورفض كافة الممارسات غير القانونية وأحادية الجانب التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية.
  • الخطوة الفلسطينية تأتي تزامنا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، كما تأتي بالتزامن مع مرور عام على نقل الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطوة لاقت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا.
المصدر : وكالات
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