تعرف على ملامح الاتفاق النهائي بين العسكري وقوى التغيير بالسودان

اتفق المجلس العسكري السوداني، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مشترك بين الجانبين، فجر الأربعاء.

تصريحات الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري

اتفقنا على كامل هياكل السلطة للفترة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة "المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

اتفقنا على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضوا يشكل 67 في المائة من قوى الحرية والتغيير، و33 في المائة من الأحزاب والقوى الأخرى.

سنوقع خلال 24 ساعة القادمة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.

تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات.

الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستكون لتحقيق السلام، وإيقاف الحرب في البلاد وتوقيع اتفاقيات السلام.

تصريحات مدني عباس مدني القيادي بقوى الحرية والتغيير

سنرشح 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي.

توصلنا في اتفاقنا أن يكون مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير.

مجلس الوزراء سيتم ترشيحه من قوى الحرية والتغيير.

تشكيل لجنة تحقيق في أحداث يوم الإثنين التي وقعت بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم وأدت لمقتل 6 وإصابة حوالي 200.

تشكيل لجنة مشتركة مع العسكري لمتابعة العمل الميداني في منطقة الاعتصام. وكذلك لجنة مشتركة لمتابعة هاتين اللجنتين "لجنة التحقيق، ولجنة المتابعة الميدانية".

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