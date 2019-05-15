بسبب تهديدات.. إجراءات طارئة لأمريكا وألمانيا وهولندا في العراق

قالت وكالة الأنباء الهولندية، الأربعاء، إن الحكومة علقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية بسبب تهديد أمني.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

هولندا

الحكومة الهولندية علقت عمل بعثتها في العراق بسبب تهديد أمني.

تساعد قوات هولندية عسكرية في تدريب القوات العراقية في أربيل بشمال العراق بالتعاون مع قوات أجنبية أخرى.

لم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل عن طبيعة التهديد.

ألمانيا

متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قال إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

المتحدث أضاف أنه ليس لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران مضيفا أن برامج التدريب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة.

كان موقع مجلة فوكوس الإلكتروني كان قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم الدولة في المنطقة.

متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قال إن القوات المسلحة الألمانية لديها 160 جنديا يشاركون في عمليات تدريب في العراق.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت، الأربعاء، إن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتا في الوقت الحالي.

المتحدثة ذكرت أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.

الولايات المتحدة

السفارة الأمريكية لدى العراق قالت، الأربعاء، إنها تعرضت إلى تهديدات متزايدة دفعت وزارة الخارجية إلى دعوة الموظفين "غير الضروريين" في بغداد وأربيل، لمغادرة البلاد.

السفارة أوضحت في بيان أنه "بالنظر إلى سلسلة التهديدات المتزايدة التي أطلعنا الحكومة العراقية عليها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي في 7 مايو (أيار) الجاري ومن خلال اتصالات لاحقة، قرر وزير الخارجية شمول بعثة العراق بمغادرة الموظفين غير الضروريين من السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل".

البيان أضاف : نقوم بمراجعة وتقييم سلامة وأمن وعمليات منشآتنا حول العالم وبشكل منتظم.

البيان تابع: كما قررنا أن الأمر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الأمنية الحالية.

بيان السفارة : "نثق في عزم الأجهزة الأمنية العراقية على حمايتنا، لكن يبقى هذا التهديد خطيرا ونود التخفيف من خطر التعرض للأذى".

في وقت سابق الأربعاء، طلبت الولايات المتحدة، من موظفيها الحكوميين غير الضروريين، العاملين بسفارتها لدى بغداد وقنصليتها في أربيل، مغادرة العراق فورا.

الأحد، حذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، فيما دعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.

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