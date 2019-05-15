برنامج تلفزيوني يتسبب في وفاة أحد ضيوفه والبرلمان البريطاني يحقق

قرر البرلمان البريطاني، إجراء تحقيق في احتمال إجبار برنامج تلفزيوني ضيوفه على الاعتراف بأمور تتعلق بحياتهم الخاصة، وذلك عقب انتحار أحد الضيوف، بعد تصوير إحدى حلقات البرنامج.
التفاصيل:
- البرلمان قال في بيان، الأربعاء، إن لجنة الإعلام والرياضة (إحدى لجانه) قررت فتح تحقيق في احتمال إجبار برنامج "جيريمي كايل شو"، الذي يبث على قناة " ITV" التلفزيونية (خاصة)، ضيوفه على الاعتراف بأمور تتعلق بحياتهم الخاصة.
- البرلمان أضاف أنه تم اتخاذ القرار عقب انتحار أحد ضيوف البرنامج، ويبلغ من العمر 63 عاما، بعد 10 أيام من تصوير إحدى حلقاته.
- البيان أوضح أن التحقيق سيشمل ما إذا كانت هناك حاجة لفرض مزيد من الرقابة على البرامج الاستعراضية، وما إذا كان يتوافر دعم كاف للمشاركين أثناء التصوير وبعده.
- البيان أضاف أن نجل الضحية قال إن والده عاش في قلق وخوف من انتهاء علاقته مع خطيبته، في حين أكد مستشاره الصحي أن الضيف لم يكن يكذب.
إيقاف البرنامج
- خلال تسجيل الحلقة، تم اتهام الضيف، الذي أقدم على الانتحار لاحقا، بخيانة خطيبته، وأخفق في اختبار لكشف الكذب.
- كان ستيف دايموند (63 عاما) قد شارك في البرنامج لكي يثبت لخطيبته جين كالاغان أنه مخلص لها ولا يخونها، لكن نتيجة الفحص بجهاز الكذب جاءت بعكس ذلك، وهو ما جعله يخشى من خسارة حبيبته.
- أوقفت المحطة التلفزيونية البرنامج الشهير بعد وفاة دايموند، وأثارت الحادثة جدلا واسعا في بريطانيا؛ بشأن الآثار السلبية لهذا البرنامج.
- بحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الرجل أرسل رسائل لحبيبته ليقول لها إنه لا يستطيع العيش بدونها، كما نشر على مواقع التواصل منشورات تعبر عن حالته النفسية، قبل أن يُعثر عليه ميتا في منزله، نتيجة تناول جرعة عالية من دواء لالتهاب المفاصل، وذلك بعد 10 أيام من تصوير الحلقة.
- مقدم البرنامج، جيرمي كايل، هو واحد من أعلى مقدمي التلفزيون أجرا في بريطانيا، حيث يتقاضى مليوني جنيه إسترليني سنويا.