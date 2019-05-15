البيت الأبيض يرفض توقيع "نداء كرايستتشيرش" لمنع التطرف على الإنترنت

قال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن لن تنضم إلى مساع دولية لوقف الدعوات الى التطرف على الإنترنت، لكنه أكد أن واشنطن تدعم أهداف المبادرة.

أهم ما جاء في البيان:

الولايات المتحدة ليست في وضع الآن يسمح لنا بالانضمام إلى التعهد، إلا أننا نواصل دعمنا لأهدافه الواردة في "نداء كرايتستشيرش".

نشجع شركات التكنولوجيا على تنفيذ شروط الخدمة الخاصة بها والمعايير المجتمعية التي تحظر استخدام منصاتها "لأهداف إرهابية".

نواصل جهودنا الاستباقية لمواجهة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت، كما نواصل احترام حرية التعبير وحرية الصحافة.

نؤكد على أن أفضل طريقة لهزيمة "الخطاب الإرهابي" هي الخطاب المنتج، وبالتالي نركز على أهمية تشجيع الحوار الموثوق ليكون الوسيلة الرئيسية التي نهزم بها "رسائل الإرهابيين".

نداء كرايتستشيرش

المبادرة تحمل اسم المدينة النيوزيلندية التي شهدت مجزرة في مارس/ آذار الماضي، حين أطلق إرهابي النار في مسجدين ما أدى إلى مقتل 51 شخصا، وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أطلقا المبادرة مع عدد من قادة دول أخرى بالإضافة إلى مدراء في شركات غوغل وتويتر وفيسبوك ومايكروسوفت في باريس.

في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن النداء هو "خريطة للتحرك.. وتلزمنا جميعاً لبناء انترنت أكثر إنسانية لا يستطيع الإرهابيون إساءة استخدامها لأسباب مقيتة".

ماكرون: هدفنا ألا نرى الانترنت تتحول مرة أخرى إلى ماكينة دعاية مجنونة، وهو ما يسعى إليه الإرهابيون".

شارك في اللقاء قادة كل من بريطانيا وكندا وأيرلندا والسنغال وإندونيسيا والنرويج لدعم المبادرة.

مكتب ماكرون قال في بيان "لأول مرة تتفق الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الرقمية على سلسلة من الإجراءات والتعاون الطويل المدى لجعل الإنترنت أكثر أمانا".

شركات التكنولوجيا