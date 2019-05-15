إيران توقف رسميا بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

قال مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران تحللت رسميًا من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

التفاصيل:

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلت عن المسؤول المطلع قوله إن إيران أعلنت بدء تعليق بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي.

المسؤول قال إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

المسؤول: تم البدء في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

المسؤول: الإجراءات تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة آراك.

المصدر: سيتم تنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام قريبًا في المنشآت النووية في نطنز وآراك حتى يطلع الرأي العام على الإجراءات التي تم تنفيذها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والمرشد الإيراني علي خامنئي

لا لمواجهة عسكرية:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفى أمس وجود خطة لإرسال حشود ضخمة من قواته إلى الخليج تحسبًا لمواجهة عسكرية مع إيران، بينما استبعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة.

تزامنت تصريحات ترمب في واشنطن مع تصريحات لوزير خارجيته مايكو بومبيو في روسيا أكد فيها أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران.

وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة رويترز عن السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد قوله إن على واشنطن أن تقوم برد معقول لا يصل إلى حد الحرب بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

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