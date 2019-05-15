أمريكا تسحب موظفي الخارجية وتحذر من تهديدات لقواتها في العراق

قالت السفارة الأمريكية في بغداد (الأربعاء) إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل.

أبرز ما ورد في بيان السفارة الأمريكية ببغداد:

في إشارة للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتا.

إن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق.

أوصى البيان من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".

تهديدات وشيكة للقوات الأمريكية:

الجيش الأمريكي أكد مجددا (الثلاثاء) مخاوفه حيال تهديدات وشيكة من قوات مدعومة من إيران للقوات الأمريكية في العراق والتي أصبحت الآن في حالة تأهب قصوى.

قائد بريطاني في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال فلول تنظيم الدولة في سوريا والعراق إنه لا توجد زيادة في التهديد الذي تشكله الفصائل المسلحة التي تساندها إيران.

الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي قال إن التعليقات الأخيرة لنائب قائد (التحالف) تتعارض مع التهديدات الموثوقة المحددة المتاحة لأجهزة المخابرات من الولايات المتحدة والحلفاء فيما يتعلق بالقوات المدعومة من إيران في المنطقة.

أوربان: إن التحالف، الذي يعمل في سوريا أيضا، زاد من "مستوى وضع قواته"، وهو المصطلح الذي عادة ما يستخدم للإشارة إلى مستوى التأهب الذي يهدف إلى حماية القوات.

أوربان: "(عملية العزم الصلب) عند أعلى مستوى للتأهب الآن بينما نواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق". وكان يشير بعملية العزم الصلب إلى عملية التحالف ضد مقاتلي تنظيم الدولة.

مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي

خلفيات: