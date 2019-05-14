20 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة خلال حكم نتنياهو

قالت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية في تقرير لها إنه تم تشييد نحو عشرين ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009.

التفاصيل:

التقرير: تم بناء 19346 منزلا للمستوطنين اليهود منذ عام 2009، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 2018.

التقرير: الحكومة الإسرائيلية تحفر حفرة لتقع البلاد فيها.

التقرير: حتى ولو ان الحكومة لا تؤمن بإمكانية تحقيق السلام في المستقبل القريب، فليس هناك منطق لتوسيع المستوطنات وجعل الحل مستحيلا.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطقة باسم حركة "السلام الآن" حاغيت عفران قولها "إن حل الدولتين قد يتطلب إعادة توطين حوالي 150 ألف مستوطن، وهذا الرقم يعتبر من المستحيلات السياسية لنتانياهو اليميني".

يتزامن نشر تقرير حركة "السلام الآن" مع محاولات نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة عقب الانتخابات العامة التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي.

نتنياهو وعد خلال حملته الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الى إسرائيل إذا أعيد انتخابه، وذلك من أجل كسب أصوات المستوطنين اليمينيين.

حسب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 عملت على إنشاء وتوسيع المستوطنات.

حوالي 630 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

تأثير ترمب