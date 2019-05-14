واشنطن تنفي تعزيز قواتها وخامنئي يستبعد نشوب الحرب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

ماذا قال خامنئي؟

أكد في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.

مبدأ التفاوض مع واشنطن خاطئ حينما تريد استهداف صواريخ إيران ونفوذها الإقليمي.

قال "لن تكون هناك أية حرب، الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة". مؤكدا أن المواجهة مع واشنطن هي مواجهة إرادات وأن المنتصر فيها هو الشعب الإيراني.

نفي أمريكي:

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من أن نقاشات جرت بين مسؤولين أمريكيين بشأن مخططات لإرسال قوة عسكرية قوامها 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، إذا شنت إيران هجوماً على القوات الأمريكية.

ترمب: "أعتقد أنها أخبار زائفة. الآن هل كنت لأفعل ذلك؟ بالتأكيد. لكننا لم نخطط للقيام بهذا الأمر، وأملي هو ألا نضطر إلى القيام به. وإذا ما كنا سنقوم بذلك فإننا سنرسل قوة أكبر عددا".

وفسر مراقبون الجملة الأخيرة لترمب، بأن الولايات المتحدة، لا تزال تضع بالحسبان، احتمال حدوث صدام عسكري مع إيران.

وفيما نفى ترمب نية بلاده إرسال 120 ألف جندي إلى المنطقة، لم يصدر أي تصريح من البنتاغون بعد حول الموضوع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الإثنين، إن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة لإرسال ما يناهز 120 ألف جندي إلى المنطقة، إذا "هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية".

ونسبت الصحيفة خبرها لمسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، وقالت إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، عرض هذه الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترمب الأمنيين الخميس الماضي.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بشدة من مغبة الإقدام على أي فعل يضر بالمصالح والقوات الأمريكية، واعتبر أن ذلك سيكون "خطأ فادحا" من قبل طهران.

أمريكا لا تسعى لحرب مع إيران:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب" حال تعرض مصالحها لهجوم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة مباحثات بين بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية.

أضاف بومبيو: "لا نرى احتمالا لنشوب حرب مع إيران ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية".

وتأتي تصريحات بومبيو بينما قال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد إن الرد على ضلوع محتمل لإيران في تفجير ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة فجر الأحد الماضي يجب ألا يتطور إلى حرب.

تصريحات أبي زيد:

أبي زيد قال في تصريحات أدلى بها لصحفيين في الرياض ونشرت، الثلاثاء، "نحن بحاجة لإجراء تحقيق واف، لفهم ما حدث ولماذا حدث ثم نأتي بالرد المعقول بما لا يصل إلى حد الحرب".

أضاف ليس من مصلحة إيران أو الولايات المتحدة أو السعودية أن يتفجر صراع في منطقة الخليج.

السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد (رويترز)

فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن وبعد تقييم أولي لما جرى تشتبه بضلوع إيران في استهداف السفن، ولكنها لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت تورطها في العملية.

ووصفت طهران استهداف الناقلات بالأمر المروع والمثير للقلق لتنفي بذلك عمليا أنها وراء العملية التي تمت في المياه الاقتصادية للإمارات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هذه العمليات التخريبية مشكوك في أمرها وتهدف إلى ضرب الاستقرار بالمنطقة.