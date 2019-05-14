واشنطن تنفي تعزيز قواتها وخامنئي يستبعد نشوب الحرب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.
وفسر مراقبون الجملة الأخيرة لترمب، بأن الولايات المتحدة، لا تزال تضع بالحسبان، احتمال حدوث صدام عسكري مع إيران.
وفيما نفى ترمب نية بلاده إرسال 120 ألف جندي إلى المنطقة، لم يصدر أي تصريح من البنتاغون بعد حول الموضوع.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الإثنين، إن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة لإرسال ما يناهز 120 ألف جندي إلى المنطقة، إذا "هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية".
ونسبت الصحيفة خبرها لمسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، وقالت إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، عرض هذه الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترمب الأمنيين الخميس الماضي.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بشدة من مغبة الإقدام على أي فعل يضر بالمصالح والقوات الأمريكية، واعتبر أن ذلك سيكون "خطأ فادحا" من قبل طهران.
وتأتي تصريحات بومبيو بينما قال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد إن الرد على ضلوع محتمل لإيران في تفجير ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة فجر الأحد الماضي يجب ألا يتطور إلى حرب.
فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن وبعد تقييم أولي لما جرى تشتبه بضلوع إيران في استهداف السفن، ولكنها لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت تورطها في العملية.
ووصفت طهران استهداف الناقلات بالأمر المروع والمثير للقلق لتنفي بذلك عمليا أنها وراء العملية التي تمت في المياه الاقتصادية للإمارات.
كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هذه العمليات التخريبية مشكوك في أمرها وتهدف إلى ضرب الاستقرار بالمنطقة.