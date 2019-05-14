"هواوي" مستعدة لاتفاق "عدم تجسس" مع دول بينها بريطانيا

أبدت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" استعدادها لتوقيع اتفاق "عدم تجسس" مع دول بينها بريطانيا، بحسب ما أعلن رئيسها الثلاثاء.
التفاصيل
- يأتي الإعلان بعد أن شدد الأمين العام لحلف شمال على ضرورة حماية بريطانيا لأمن شبكاتها الخلوية.
- زار رئيس هواوي ليانغ هوا بريطانيا التي تجري حكومتها تقييما لمخاطر السماح للمجموعة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس (5 جي).
- ليانغ هوا: مستعدون لتوقيع اتفاقات "عدم تجسس" مع حكومات، ولا سيما حكومة المملكة المتحدة، نؤكد فيها التزامنا ونضمن التزام معداتنا بمعايير عدم التجسس وعدم الاختراق.
الناتو يحذر
- ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يزور بريطانيا، الثلاثاء، قال إن أمن الشبكة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للحلف.
- قبيل لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، شدد ستولتنبرغ في مؤتمر للأعمال في لندن على "الأهمية القصوى لهواوي وشبكة الجيل الخامس".
- على الرغم من ستولتنبرغ أقر بحق بريطانيا وكافة الدول الأعضاء في الحلف بأن تتخذ قراراتها الخاصة بالنسبة للصين وشبكة الجيل الخامس، إلا أنه أكد أن الحلف الأطلسي يشدد على أهمية اتخاذ القرارات بطريقة تضمن أمن الشبكات.
- ستولتنبرغ: لا مجال للهروب من معالجة هذه المسائل… سوف نضمن أمن شبكاتنا.
خلفيات
- تشهد الحكومة البريطانية نقاشا حادا حول السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من عدمه.
- وضع النقاش حول هواوي بريطانيا في صلب معركة هيمنة عالمية محتدمة بين الصين والولايات المتحدة.
- أدى النقاش إلى انقسام داخل حكومة ماي بين وزراء يعتبرون الصين شريكا تجاريا مهما لبريطانيا بعد بريكست وآخرين يعتبرون بيجين مصدر تهديد.
- أقالت ماي هذا الشهر وزير الدفاع غافين وليامسون، أحد أشد معارضي الصين، على خلفية تسريب معلومات تفيد بأن الحكومة ستسمح لهواوي بتأدية دور محدود في بناء شبكة الجيل الخامس.
- حاليا تمتلك هواوي، وهي شركة صينية خاصة، القدرات الأكثر تطورا والأقل كلفة لبناء شبكة الجيل الخامس في العالم.
- لكن الولايات المتحدة تحذر بريطانيا من أنها قد تضطر لتقليص التعاون الأمني والاستخباري معها إذا أعطت الصين دورا فاعلا في بناء الشبكة.
- أقرت الصين في عام 2017 قانونا يجبر الشركات الصينية على مساعدة الحكومة في قضايا الأمن القومي، وهو ما فاقم الهواجس الأمريكية.