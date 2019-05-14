"هواوي" مستعدة لاتفاق "عدم تجسس" مع دول بينها بريطانيا

أبدت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" استعدادها لتوقيع اتفاق "عدم تجسس" مع دول بينها بريطانيا، بحسب ما أعلن رئيسها الثلاثاء.

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يأتي الإعلان بعد أن شدد الأمين العام لحلف شمال على ضرورة حماية بريطانيا لأمن شبكاتها الخلوية.

زار رئيس هواوي ليانغ هوا بريطانيا التي تجري حكومتها تقييما لمخاطر السماح للمجموعة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس (5 جي).

ليانغ هوا: مستعدون لتوقيع اتفاقات "عدم تجسس" مع حكومات، ولا سيما حكومة المملكة المتحدة، نؤكد فيها التزامنا ونضمن التزام معداتنا بمعايير عدم التجسس وعدم الاختراق.

الناتو يحذر

ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يزور بريطانيا، الثلاثاء، قال إن أمن الشبكة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للحلف.

قبيل لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، شدد ستولتنبرغ في مؤتمر للأعمال في لندن على "الأهمية القصوى لهواوي وشبكة الجيل الخامس".

على الرغم من ستولتنبرغ أقر بحق بريطانيا وكافة الدول الأعضاء في الحلف بأن تتخذ قراراتها الخاصة بالنسبة للصين وشبكة الجيل الخامس، إلا أنه أكد أن الحلف الأطلسي يشدد على أهمية اتخاذ القرارات بطريقة تضمن أمن الشبكات.

ستولتنبرغ: لا مجال للهروب من معالجة هذه المسائل… سوف نضمن أمن شبكاتنا.

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