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سياسة

مرشح للمفوضية الأوربية يدعو لقطع التجارة مع السعودية

نيكو كويه، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة المفوضية الأوربية
نيكو كويه، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة المفوضية الأوربية
14/5/2019

دعا نيكو كويه، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة المفوضية الأوربية إلى تعليق كل المبادلات التجارية مع السعودية بسبب النزاع في اليمن، وليس فقط مبيعات الأسلحة.

التفاصيل
  • دعا كويه الذي اختير مرشحا لحزب اليسار الأوربي إلى "تحالف قوي للنقابات والمنظمات غير الحكومية… لوقف عمليات الاستيراد والتصديرمن و إلى السعودية".
  • دان كويه في مقابلة مع "فرنس برس" ما اعتبره "نفاقا شاملا" في شأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
  • كويه مسؤول نقابي سابق يعمل في شركة لصنع الأسلحة في منطقة لييج شرق بلجيكا.
  • كويه: أدعو الجميع إلى تشكيل ائتلاف، يمكننا فعل ذلك على المستوى الأوربي حتى لا يتنافس أي بلد مع الآخر.
  • كويه: سيتعين علينا في هذا المجال تحقيق هدف وآمل في أن يساعد ذلك في إنهاء النزاع في اليمن.
  • ينحدر كويه من مهاجرين من الإسبان في بلجيكا، وهو أحد مرشحي حزب اليسار الأوربي لخلافة رئيس المفوضية جان كلود يونكر، مع السلوفينية فيوليتا توميتش، النائبة في بلادها.
خلفية
  • الجمعة، طالب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز بتعليق بيع الأسلحة البلجيكية للسعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين.
  • يذكر أن منح تراخيص التصدير للمصنعين هو في بلجيكا من صلاحيات الرؤساء الثلاثة للمناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل).
  • سيجرى انتخاب أعضاء البرلمان الأوربي من 23 إلى 26 مايو/أيار في 28 دولة عضوا، على أن يفضي ذلك إلى تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوربية.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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