مرشح للمفوضية الأوربية يدعو لقطع التجارة مع السعودية

دعا نيكو كويه، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة المفوضية الأوربية إلى تعليق كل المبادلات التجارية مع السعودية بسبب النزاع في اليمن، وليس فقط مبيعات الأسلحة.
التفاصيل
- دعا كويه الذي اختير مرشحا لحزب اليسار الأوربي إلى "تحالف قوي للنقابات والمنظمات غير الحكومية… لوقف عمليات الاستيراد والتصديرمن و إلى السعودية".
- دان كويه في مقابلة مع "فرنس برس" ما اعتبره "نفاقا شاملا" في شأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
- كويه مسؤول نقابي سابق يعمل في شركة لصنع الأسلحة في منطقة لييج شرق بلجيكا.
- كويه: أدعو الجميع إلى تشكيل ائتلاف، يمكننا فعل ذلك على المستوى الأوربي حتى لا يتنافس أي بلد مع الآخر.
- كويه: سيتعين علينا في هذا المجال تحقيق هدف وآمل في أن يساعد ذلك في إنهاء النزاع في اليمن.
- ينحدر كويه من مهاجرين من الإسبان في بلجيكا، وهو أحد مرشحي حزب اليسار الأوربي لخلافة رئيس المفوضية جان كلود يونكر، مع السلوفينية فيوليتا توميتش، النائبة في بلادها.
خلفية
- الجمعة، طالب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز بتعليق بيع الأسلحة البلجيكية للسعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين.
- يذكر أن منح تراخيص التصدير للمصنعين هو في بلجيكا من صلاحيات الرؤساء الثلاثة للمناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل).
- سيجرى انتخاب أعضاء البرلمان الأوربي من 23 إلى 26 مايو/أيار في 28 دولة عضوا، على أن يفضي ذلك إلى تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوربية.