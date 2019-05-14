شركة إسرائيلية تخترق واتساب.. كيف تحمي نفسك من التجسس؟

أكدت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) إصلاح ثغرة أمنية في التطبيق تسمح لقراصنة البيانات بتثبيت برامج تجسس على الهواتف الذكية للمستخدمين.

شركة إسرائيلية تطور التقنية وتوفرها لأجهزة المخابرات:

شركة (واتساب) المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اكتشفت الثغرة في بداية الشهر الحالي إذ تتيح تثبيت برنامج تجسس عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد المستخدم على الاتصال أو لم يرد، بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص موضوعات التكنولوجيا.

صحيفة (فاينانشال تايمز): إن التقنية المستخدمة في القرصنة على تطبيق واتس آب من تطوير شركة إسرائيلية تدعى "إن.أس.أو غروب" وتوفر منتجاتها لأجهزة المخابرات الغربية والشرق أوسطية.

الصحيفة أوضحت أن أشهر منتجات "إن.إس.أو" يسمى "بيغاسوس" ويمكنه التسلل إلى الميكرفون أو الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي لجمع البيانات الخاصة بمكان وجود المستخدم وقراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني على الجهاز.

تعرضت الشركة الإسرائيلية في الماضي لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط بسبب استخدام أجهزة المخابرات والأمن لمنتجاتها في التجسس على المواطنين.

وتقول الشركة الإسرائيلية إن منتجاتها تساعد أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في التحقيقات ومنع العمليات الإرهابية والجرائم.

كيف تحمي نفسك من التجسس؟

واتساب قالت إنها أصلحت الثغرة والخلل التقني في آخر تحديث للتطبيق.

تطبيق واتساب دعا مستخدميه إلى تحميل آخر إصدار من التطبيق لحماية حساباتهم من التجسس، سواء كان الهاتف يعمل بنظام آي أوه إس أو أندرويد.

يضم واتساب أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم.

بصمات الشركة الإسرائيلية:

رسالة أمان تظهر على شاشة واتساب في هذه الصورة التوضيحية

رغم أن واتساب لم تشر صراحة إلى الشركة الإسرائيلية في بيانها بشأن الثغرة الأمنية فإنها قالت إن الهجوم "حمل كل بصمات شركة خاصة معروفة بعملها مع الحكومات لنشر برامج التجسس التي تسيطر على وظائف أنظمة التشغيل في الهواتف المحمولة".

لم يتضح حتى الآن عدد مستخدمي واتساب الذين تضرروا من هذه الثغرة التي شملت أجهزة آيفون والأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل أندرويد من غوغل وويندوز فون من مايكروسوفت وتيزين من "سامسونغ.

وكان تحقيق لصحيفة (نيويورك تايمز) العام الماضي أفاد بأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تواصل مع شركة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وأشار التحقيق إلى أن القحطاني كان يعمل منذ أواخر 2017 على تقفي أثر معارضين سعوديين حول العالم، وذكرت أن القحطاني تبادل رسائل مع موظفين في الشركة، لبحث خطط لاستخدام أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق الأوسط وأوربا ودول، منها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا.

يستند التحقيق الموسع إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين حاليين وسابقين لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويظهر اعتماد الحكومة السعودية على إسرائيل، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين.

تقرير نيويورك تايمز، يتطرق إلى مشروع لشركة دارك ماتر (Dark Matter) التي أسستها الإمارات عام 2015، والتي تعين موظفين سابقين في المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) من أجل ترصّد الاتصالات الخلوية في قطر.

شكوى من معارض سعودي ضد الشركة: