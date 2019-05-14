العسكري يعلن مقتل ضابط سوداني بإطلاق نار في اعتصام الخرطوم

أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، مقتل ضابط بالجيش، وإصابة 3 أفراد من عناصره في محيط مقر اعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

بيان المجلس العسكري السوداني:

هناك جهات (لم يسمها) تتربص بالثورة وأزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم.

لفت أنه "دخلت هذه المجموعات إلى منقطة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة مسبقا لتصعيد الأحداث من إطلاق النيران وغيرها من الاضطرابات الأمنية الأخرى.

أضاف " القوات النظامية تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين".

تابع البيان: "هذه الأحداث أدت إلى استشهاد ضابط يتبع للجيش، وإصابة 3 أفراد أخرين من عناصره، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين (لم يحدد عددًا)".

أكد المجلس العسكري أنه يعمل مع قوى الحرية والتغيير لاحتواء الموقف بكل تفهم وتعاون.

ما الذي حدث؟

أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) مقتل مواطن بإصابة بطلق ناري في محيط مقر الاعتصام.

شهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، واتهمت قوى التغيير مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين.

أعلنت أطباء السودان، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام.

وقال المجلس العسكري، في وقت سابق الإثنين، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ "مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.

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