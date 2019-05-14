السودان: تجدد المظاهرات بعد ساعات من مقتل 6 من المعتصمين

تجددت المظاهرات اليوم بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين، والاحتجاج على الأحداث في ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش والتي قتل فيها 6 من المعتصمين.

احتجاجات على مقتل المعتصمين:

خرجت عدة مظاهرات صباح اليوم بمدينة الخرطوم وأم درمان حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرقات الرئيسية بالحواجز الترابية، كما عمد المحتجون إلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب إغلاق جسر المك نمر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وبحري.

أغلق معتصمون عددا من الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مقر الاعتصام، وعززوا من الحواجز كما وسعوا رقعة الاعتصام شرقا.

في أم درمان المجاورة للعاصمة السودانية، أغلق عشرات المتظاهرين الشوارع وأحرقوا الإطارات اليوم الثلاثاء، لأول مرّة منذ شهر بعد مقتل ستة أشخاص في الخرطوم.

تجمّع المتظاهرون في حيي العبّاسية والعرضة في أم درمان حيث هتف كثيرون بشعارات مناهضة للمجلس العسكري، وفق ما أفاد شهود عيان، وهتف المتظاهرون "يا وطنك.. يا تجهّز كفنك".

شهدت أم درمان مظاهرات يومية تقريبا على مدى أربعة شهور من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وأدت للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بتاريخ 11 نيسان/ابريل.

لكن منذ ذلك الحين، نُظّمت جميع التظاهرات تقريبا في ساحة الاعتصام التي أقيمت خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث طالب قادة الحركة الاحتجاجية المجلس العسكري الذي تولّى السلطة بنقلها إلى المدنيين.

هجوم "غامض" على المعتصمين:

شهد مقر ومحيط الاعتصام إطلاق نار، ودوى صوت إطلاق نار كثيف في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الطرفين أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية.

تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي نظّم الحركة الاحتجاجية وتفاوض مع المجلس العسكري، قال إن هدف إطلاق النار كان محاولة للتأثير سلبا على الاختراق الذي تحقق متهما العناصر التي لا تزال موالية للنظام السابق بالوقوف وراءها.

بدوره، أكد المجلس العسكري "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين" في ساحة الاعتصام دون أن يحمّل أي جهة مسؤولية ذلك.

Last night’s violence also makes clear why agreement on a civilian-led transition is so urgent. The ongoing uncertainty creates risks of further instability. Call on all parties to accelerate efforts in a spirit of compromise and partnership to reach a deal as soon as possible. — Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) May 14, 2019

استياء بريطاني: