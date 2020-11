السودان: تجدد المظاهرات بعد ساعات من مقتل 6 من المعتصمين

تجددت المظاهرات اليوم بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين، والاحتجاج على الأحداث في ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش والتي قتل فيها 6 من المعتصمين.

احتجاجات على مقتل المعتصمين:

هجوم "غامض" على المعتصمين:

Last night’s violence also makes clear why agreement on a civilian-led transition is so urgent. The ongoing uncertainty creates risks of further instability. Call on all parties to accelerate efforts in a spirit of compromise and partnership to reach a deal as soon as possible.

— Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) May 14, 2019