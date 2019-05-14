السودان: ارتفاع قتلى الهجوم على الاعتصام إلى 6 بينهم ضابط

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، مساء الإثنين، بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، إضافة إلى ضابط بالجيش.

التفاصيل:

جاء ذلك في بيان للجنة الأطباء المركزية، قالت إن المتظاهر السادس الذي توفي متأثرا بطلق ناري في الرأس يدعى محمد إبراهيم آدم (25 عاما).

أعلنت اللجنة ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية.

التلفزيون السوداني قال إن ضابطا وثلاثة محتجين قتلوا وأصيب عدد كبير من المحتجين في العاصمة الخرطوم مساء يوم الإثنين.

المجلس العسكري قال إن هناك جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، دون الكشف عن هذه الجهات.

لحظات إطلاق النار على الهواء مباشرة .. بـ #السودان وإتهام لعناصر تابعة للأمن بإطلاق الرصاص

ما الذي حدث في محيط الاعتصام؟

شهد محيط الاعتصام إطلاق نار، ودوى صوت إطلاق نار كثيف في ساعة متأخرة من مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها.

قوى الحرية والتغيير اتهمت مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين.

محتجون قالوا إن أشخاصا مناهضين للثورة وعلى صلة بالنظام السابق يحرضون على العنف.

المجلس العسكري في مؤتمر صحفي فجر اليوم: "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين".

المجلس العسكري: لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك" ونفى المجلس إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني.

المجلس العسكري:قواتنا وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تعرضت لإطلاق نار من مندسين.

منظمة حقوقية تحمل العسكري المسؤولية

حملت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا المجلس العسكري المسؤولية عن جريمة إطلاق النار على المعتصمين في الخرطوم.

المنظمة قالت إن عناصر من الجيش والشرطة بالزي الرسمي قاموا بإطلاق النار العشوائي على المعتصمين.

المنظمة أشارت إلى أن هذه المرة هي الثانية التي تشهد فيها الاعتصامات محاولة فضها، وسبق في 12 مايو/أيار2019 قامت قوات أمنية بمحاولة إزالة المتاريس والاعتداء على المعتصمين.

دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إطلاق النار على المعتصمين لكشف ملابساتها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

خلفيات: