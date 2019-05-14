السفير الأمريكي بالرياض: لا نريد حربا في منطقة الخليج

قال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد إن الرد على ضلوع محتمل لإيران في تفجير ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة فجر الأحد الماضي يجب ألا يتطور إلى حرب.

تصريحات أبي زيد:

"أبي زيد" قال في تصريحات أدلى بها في الرياض ونشرت، الثلاثاء، "نحن بحاجة لإجراء تحقيق واف، لفهم ما حدث ولماذا حدث ثم نأتي بالرد المعقول بما لا يصل إلى حد الحرب".

أبي زيد: ليس من مصلحة إيران أو الولايات المتحدة أو السعودية أن يتفجر صراع في منطقة الخليج.

تأتي تصريحات السفير الأمريكي بالرياض بينما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن وبعد تقييم أولي لما جرى تشتبه بضلوع إيران في استهداف السفن، ولكنها لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت تورطها في العملية.

ووصفت طهران استهداف الناقلات بالأمر المروع والمثير للقلق لتنفي بذلك عمليا أنها وراء العملية التي تمت في المياه الاقتصادية للإمارات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هذه العمليات التخريبية مشكوك في أمرها وتهدف إلى ضرب الاستقرار بالمنطقة.

مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن الجيش الأمريكي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة (رويترز)

تطورات تفجير ناقلات النفط:

يشارك الأمريكيون في التحقيقات الجارية لتحديد طبيعة استهداف الناقلات الأربعة، وبينها ناقلتان سعوديتان بطلب من الإمارات.

كانت قنوات سعودية قد ذكرت، أمس الإثنين، أن المعاينات الأولية تفيد بأن عمليات التخريب أحدثت فتحات في هياكل السفن الأربع المستهدفة (سفينة تجارية وثلاث ناقلات نفط) تتراوح بين 5 و10 أقدام (ما بين 1.5 متر وثلاثة أمتار تقريبا).

مخاوف من تصعيد إيراني:

الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية برايان هوك قال إن وزير الخارجية مايك بومبيو نشر معلومات عما وصفها بتهديدات متصاعدة من إيران خلال اجتماعات عقدها، أمس الإثنين، في بروكسل مع نظرائه الخليجيين ورئيس حلف شمال الأطلسي.

امتنع هوك عن القول ما إذا كان يعتقد أن إيران لعبت دورا في الهجمات التي وقعت في ساحل الفجيرة، أو أن بومبيو حمل إيران مسؤولية تلك الهجمات. ولم تذكر سلطات الإمارات شيئا عمن يقف وراء الهجوم.

يذكر أن استهداف ناقلات النفط، فجر الأحد، جرى في ظل توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، حيث دفعت واشنطن بتعزيزات عسكرية للمنطقة بحجة وجود تهديدات إيرانية لمصالحها بالمنطقة، بينما أكدت طهران أنها مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي.