السعودية تعترف بضربة حوثية لمنشآتها النفطية

قالت قناة "المسيرة" التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

التفاصيل وفق قناة "المسيرة":

القناة نقلت عن مصدر عسكري حوثي، قوله إن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.

المصدر لم يحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.

المصدر أشار إلى أن هذه العملية العسكرية "تأتي ردًا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا. ومستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية".

https://twitter.com/almasirah/status/1128176184422993920?ref_src=twsrc%5Etfw

السعودية تؤكد:

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة خالد الفالح، تأكيده بتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

الفالح: ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة.

الفالح: نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

الفالح: أرامكو السعودية تأمر بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

الفالح: هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

الفالح: لابد من التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

الفالح أكد في ختام بيانه، استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

#وزير_الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي ويؤكد أن هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم.https://t.co/OtA2KCW0Xm#واس pic.twitter.com/pj7B5FSCos — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 14, 2019

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مسؤول أمني قوله: استهداف محدود لمحطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو في منطقة الرياض.

الهجوم جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.

الصراع في اليمن