السعودية تعترف بضربة حوثية لمنشآتها النفطية

قالت قناة "المسيرة" التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.
التفاصيل وفق قناة "المسيرة":
- القناة نقلت عن مصدر عسكري حوثي، قوله إن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.
- المصدر لم يحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.
- المصدر أشار إلى أن هذه العملية العسكرية "تأتي ردًا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا. ومستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية".
https://twitter.com/almasirah/status/1128176184422993920?ref_src=twsrc%5Etfw
السعودية تؤكد:
- نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة خالد الفالح، تأكيده بتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.
- الفالح: ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة.
- الفالح: نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.
- الفالح: أرامكو السعودية تأمر بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
- الفالح: هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.
- الفالح: لابد من التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
- الفالح أكد في ختام بيانه، استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
- وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مسؤول أمني قوله: استهداف محدود لمحطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو في منطقة الرياض.
- الهجوم جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.
الصراع في اليمن
- اليمن يعاني عدم الاستقرار منذ عقود، وبدأ أحدث صراعاته في أواخر 2014 عندما طردت قوات الحوثيين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.
- على إثر ذلك، تدخل تحالف تسانده السعودية من قوات يمنية وعربية في مارس/ آذار 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.
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جماعة الحوثي، التي تقول إنها تقود ثورة ضد الفساد، تسيطر على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية في اليمن.
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الصراع دفع اليمن، أحد أفقر البلدان العربية بالفعل، إلى شفا المجاعة وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
- لا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.