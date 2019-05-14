الاحتلال يطرد المعتكفين ويصادق على بناء مجمع استيطاني بالقدس

لليلة الثالثة على التوالي، طردت شرطة الاحتلال الخاصة، المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، فيما هددت "جماعات الهيكل" المزعوم باقتحام واسع للأقصى في الـ28 من رمضان.

من ناحية أخرى، وافقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية، الإثنين، على خطتي بناء جديدتين في القدس المحتلة، فيما هدمت آليات وجرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب في النقب المحتل، للمرة الـ 144 على التوالي.

اقتحام الأقصى وطرد المعتكفين:

ضابطان من شرطة الاحتلال، اقتحما المسجد الأقصى قبيل منتصف ليل الإثنين، وأمرا المصلّين بمغادرة المسجد.

مجموعة أخرى من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد.

الأوقاف الاسلامية كانت قد فتحت قبل هذا الاقتحام بليلتين، مسجد المئذنة الحمراء بحارة السعدية المتصلة بالمسجد المبارك للمعتكفين الذين طردهم الاحتلال من الأقصى المبارك.

الاقتحام جاء بعد أن أدى آلاف الفلسطينيين، من القدس وخارجها، صلاتَي العشاء والتراويح في المسجد.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، في الليلتين السابقتين وعملت على إخراج المعتكفين في المسجد بالقوة.

سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، دعا اليوم، إلى فتح أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود، وعارض غليك دخول المسلمين للأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.



مجمع استيطاني جديد

لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وافقت على خطتي بناء جديدتين في القدس.

القناة السابعة الإسرائيلية: سيتم بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من حي "جفعات مشفآة" بالقدس.

القناة أشارت إلى أنه وفقًا لخطة أخرى سيهدم مبنى في شارع 5 في حي بمستوطنة النبي يعقوب وتبنى 4 مبانٍ جديدة مكانه.

هدم العراقيب للمرة الـ144: