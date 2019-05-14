الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة تم بشكل جزئي

قالت الأمم المتحدة إن انسحاب الحوثيين من 3 موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تم "جزئيا كما هو متفق عليه" بين طرفي الصراع بموجب اتفاق سلام.

وتأمل المنظمة الدولية أن تمهد هذه الخطوة السبيل لمحادثات سلام أوسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

ما الذي حدث؟

بدأ انسحاب الحوثيين من جانب واحد من الموانئ الرئيسية المخصصة لنقل الحبوب والنفط والتجارة والمساعدات، السبت الماضي، في أبرز تقدم يحرز حتى الآن في الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتخفيف حدة الجوع.

بدأت قوات الحوثي في الانسحاب أيضا من مينائي الصليف ورأس عيسى.

يمثل الانسحاب انفراجه دبلوماسية بعد أشهر من التعثر بسبب مواقف الجانبين كما يأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر في منطقة الخليج والذي قد يعقد جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وفي الوقت نفسه يجتمع الطرفان المتحاربان في العاصمة الأردنية عمان لبحث إدارة وتوزيع إيرادات الموانئ.

ولم تعلق السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على انسحاب الحوثيين من الموانئ.

ورغم استمرار العنف في أماكن أخرى باليمن فإن وقف إطلاق النار صامد في الحديدة.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، إنه "قلق للغاية" من تصاعد حدة القتال في الأسابيع الأخيرة في منطقة الضالع التي تقع على طريق النقل الرئيسي بين جنوب وشمال البلاد ودعا الجانبين إلى التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس".

والحديدة هي الميناء الرئيسي وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين على شفا المجاعة وهو الأمر الذي تفاقم بسبب محدودية واردات الغذاء والإمدادات الأخرى جراء الحرب.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث

ترحيب المسؤول الأممي:

أبدى اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في الحديدة ترحيبه بتسليم الموانئ إلى خفر سواحل محليين ودعا الجانبين إلى الانتهاء من المفاوضات من أجل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق الحديدة بالكامل.

أضاف في بيان بعد زيارة الموانئ "تراقب فرق الأمم المتحدة الانسحاب الذي تم تنفيذه جزئيا مثلما اتفق الطرفان اليمنيان في إطار المرحلة الأولى".

قال "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن إزالة المظاهر (العسكرية) لكن التعاون كان جيدا للغاية".

هجمات حوثية على منشآت سعودية:

قالت السعودية إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، الثلاثاء، بعد أن ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت سابق أن الحركة نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية ردا على ما وصفته بعدوان سعودي وحصار على اليمن.

وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية لكن مصدرين سعوديين قالا لرويترز إن هذه أول مرة تستهدف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية بطائرات مسيرة.

هجوم على الناقلات:

يوم الأحد تعرضت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لأضرار قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت السعودية إن الناقلتين تعرضتا لعملية تخريبية لكن مصدر الهجمات لا يزال مجهولا.

سفينة أندريا فيكتوري التالفة قبالة ميناء الفجيرة