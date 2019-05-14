أونروا: نصف سكان غزة قد لا يجدون طعاما كافيا الشهر القادم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر، قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر المقبل.

بيان الأونروا:

أونروا قالت في بيان، إن أكثر من مليون شخص في غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر القادم.

الوكالة أعلنت عن حاجتها إلى ما لا يقل عن 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو/حزيران لمواصلة تأمين الطعام، لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، من أصل 1.9 مليون شخص هم سكان القطاع.

بحسب الأونروا فإن 620 ألف شخص في غزة يعانون من فقر مدقع، وهم حسب تعريفها أولئك الذين يتوجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد.

في حين يعاني 390 ألف شخص من فقر مطلق -أولئك الذين يعيشون بأقل من 3.5 دولار في اليوم الواحد.

أونروا قالت في بيانها إن هذه المعطيات تعرضها لتحديات كبيرة، خاصة وأن تمويلها بالكامل تقريبًا يعتمد على التبرعات الطوعية، ولم يواكب الدعم المالي النمو في الاحتياجات.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس/آب العام الماضي إنها ستوقف كل التمويل المقدم إلى أونروا، عقب تصادمات مع الفلسطينيين بعد اعتراف ترمب بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

أونروا أشارت إلى أن الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة وما تبعه من آثار "كارثية" على المجتمع المحلي بالإضافة إلى النزاعات المتعاقبة والأزمة السياسية الداخلية، أدت إلى زيادة عدد اللاجئين الذي يتلقون معونة اجتماعية من الأونروا في غزة من 80 ألف في العام 2000، إلى أكثر من مليون شخص اليوم.

أطفال لاجئون فلسطينيون بالقرب من مركز توزيع المساعدات الغذائية الطارئة التابع للأونروا عام 2013 (أونروا)

معونة غذائية طارئة: