أونروا: نصف سكان غزة قد لا يجدون طعاما كافيا الشهر القادم
14/5/2019
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر، قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر المقبل.
بيان الأونروا:
أونروا قالت في بيان، إن أكثر من مليون شخص في غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر القادم.
الوكالة أعلنت عن حاجتها إلى ما لا يقل عن 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو/حزيران لمواصلة تأمين الطعام، لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، من أصل 1.9 مليون شخص هم سكان القطاع.
بحسب الأونروا فإن 620 ألف شخص في غزة يعانون من فقر مدقع، وهم حسب تعريفها أولئك الذين يتوجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد.
في حين يعاني 390 ألف شخص من فقر مطلق -أولئك الذين يعيشون بأقل من 3.5 دولار في اليوم الواحد.
أونروا قالت في بيانها إن هذه المعطيات تعرضها لتحديات كبيرة، خاصة وأن تمويلها بالكامل تقريبًا يعتمد على التبرعات الطوعية، ولم يواكب الدعم المالي النمو في الاحتياجات.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس/آب العام الماضي إنها ستوقف كل التمويل المقدم إلى أونروا، عقب تصادمات مع الفلسطينيين بعد اعتراف ترمب بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
أونروا أشارت إلى أن الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة وما تبعه من آثار "كارثية" على المجتمع المحلي بالإضافة إلى النزاعات المتعاقبة والأزمة السياسية الداخلية، أدت إلى زيادة عدد اللاجئين الذي يتلقون معونة اجتماعية من الأونروا في غزة من 80 ألف في العام 2000، إلى أكثر من مليون شخص اليوم.
معونة غذائية طارئة:
ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة، قال إن هؤلاء بحاجة إلى معونة غذائية طارئة ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا، وإن المعتمدين على المساعدة "زادوا بحوالي عشرة أضعاف".
الناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع، أكد أن العمل جار لتوفير الأموال في ظل عجز تراكمي للوكالة تخطى حاجز 200 مليون دولار.
بحسب مشعشع، فإن مطالب الوكالة المالية لا تقتصر على غزة وإنما تسعى لتغطية الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن اجتماعات ستعقد في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين مع الدول المتبرعة لبحث هذا العجز.
بيان الوكالة نوه إلى أن هذه الزيادة في العجز مردها أيضًا إلى استشهاد 195 فلسطينيًا، بينهم 14 طالبًا من مدارس الأونروا في غزة، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية والنفسية طويلة الأمد التي تعرض لها 29 ألف شخص خلال مسيرات العودة الكبرى.
البيان قال أيضا إن 3790 شخصًا استشهدوا وأصيب أكثر من 17 ألف في ثلاث حروب على غزة منذ عام 2009.
وفقا لبيان الوكالة، فإن تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2017 توقع بأن غزة ستصبح غير قابلة للعيش فيها بحلول عام 2020، مع معدل بطالة يبلغ 53%، وأكثر من مليون شخص يعتمدون على المعونات الغذائية الفصلية من الأونروا.
منع العمل الإنساني الوقائي لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والتحويلات التي تأتي من الخارج، غزة من الوصول إلى حافة الانهيار التام.
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على القطاع الفقير منذ أكثر من عشر سنوات.
الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
مهمة الأونروا تقتضي بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
تشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.