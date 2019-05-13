صور: مقاتلات أمريكية تنفذ طلعات في الخليج وترمب يتوعد إيران

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين، إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز إف – 35 إلى منطقة الخليج.
المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش: واشنطن تملك بالفعل مقاتلات إف-35 في منطقة الخليج منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية.
ريباريتش: واشنطن لديها أيضا طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أمريكية – خليجية منذ زمن بعيد.
خلفيات
عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الوجود العسكري الأمريكي في الخليج للضغط على إيران.
واصلت الولايات المتحدة في الأثناء زيادة الضغط على إيران، مع اتهام بومبيو طهران بأنها تخطط لاعتداءات "وشيكة" وتعزز حضورها العسكري في الخليج.
أعطت الولايات المتحدة بعداً عسكرياً للتوترات الدبلوماسية، مع قرارها إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الخليج حيث نشرت أصلاً قاذفات من طراز "بي-52" وحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.
واشنطن قالت إن لديها معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.