شاهد: سفينة سعودية مُنعت من حمل أسلحة من فرنسا تصل إسبانيا

وصلت سفينة سعودية منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوافر الفرنسي يوم الجمعة إلى ميناء "سانتاندير" الإسباني في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

ماذا تفعل السفينة السعودية وإلى متى تظل؟

لم يتضح بعد ماذا تفعل السفينة السعودية في ميناء "سانتاندير" في إسبانيا أو إلى متى ستظل هناك، وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إنها ليس لديها معلومات بشأن السفينة.

قالت جماعة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية الحقوقية في دعوى قضائية يوم الخميس إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن، غير أن قاضيا فرنسيا رفض الدعوى.

أظهر تقرير سري أعدته وكالة المخابرات العسكرية الفرنسية ونشره موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت في أبريل/ نيسان أن الأسلحة الفرنسية تُستخدم ضد المدنيين في الحرب الأهلية باليمن.

السفينة السعودية (بحري-ينبع) أبحرت صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة التي كان من المقرر أن يتم شحنها.

قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب الدائرة في اليمن، وتفاقمت الأوضاع هناك بعد تدخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وتسبب القتال فيما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شحنة الأسلحة إلى السعودية يوم الخميس، قائلا إن الرياض أكدت له أن الأسلحة لن تُستخدم ضد المدنيين.

جدل في باريس حول السفينة السعودية:

احتدم جدل سياسي في باريس الثلاثاء إثر ورود معلومات عن سفينة شحن سعودية في طريقها إلى فرنسا لنقل شحنة سلاح فرنسي إلى المملكة، ما دفع نوابا إلى طرح مسألة استخدام هذا السلاح في حرب اليمن.

تهربت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيوش من الرد على سؤال في البرلمان عن السفينة السعودية التي كانت في طريقها الى فرنسا لنقل شحنة سلاح فرنسي الى المملكة، في الوقت الذي يتصاعد الجدل حول استخدام هذا السلاح في حرب اليمن.

موقع "ديسكلوز" الإخباري المتخصص في الصحافة الاستقصائية أفاد بأن "ثمانية مدافع من نوع سيزر ستنقل بعد ظهر الأربعاء الثامن من مايو/ أيار" إلى متن سفينة الشحن "بحري ينبع" السعودية خلال رسوها في مرفأ هافر الفرنسي" وأكد أن المدافع "ستنقل الى مرفأ جدة السعودي".

سبق أن كشف الموقع في الخامس عشر من أبريل/ نيسان عن مذكرة تدخل في نطاق "الأخبار السرية الدفاعية" تشير إلى استخدام أسلحة مصنعة في فرنسا في حرب اليمن، وبينها مدافع سيزر وسفن ودبابات من نوع لوكليرك وطائرات حربية.

الموقع، نشر "خطة تسليم" وضعتها شركة تصنيع السلاح الفرنسية "نكستر" تقضي بتسليم 24 مدفعا من نوع سيزر عام 2018 و19 عام 2019. إلا أن الوثيقة لا تكشف بشكل واضح وجهة هذه الأسلحة.

محتجون على تحميل الأسلحة على السفينة السعودية يحملون لافتات" دماءهم.. أموالكم"