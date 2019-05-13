بولندا تلغي زيارة مسؤولين إسرائيليين.. تعرف على السبب

أعلنت بولندا اليوم الإثنين أنها ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين على خلفية نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات ليهود صودرت خلال المحرقة النازية.

أبرز ما ورد في بيان الخارجية البولندية:

قررت بولندا إلغاء زيارة مسؤولين إسرائيليين بعد أن أجرى الجانب الإسرائيلي تغييرات في اللحظة الأخيرة في تركيبة الوفد.

الجانب الإسرائيلي اقترح أن تركز المحادثات بشكل أساسي على مسائل متعلقة بإعادة ممتلكات.

الوفد الذي يترأسه المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية آفي كوهين-سكالي إلى وارسو والتي كانت مقررة في 13 مايو/ أيار.

مظاهرات ضد قانون أمريكي:

تظاهر آلاف القوميين في العاصمة البولندية السبت احتجاجا على قانون أمريكي بشأن إعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية.

قلل حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم في بولندا وكذلك المعارضة الوسطية والليبرالية من أهمية القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ آيار 2018، مشددين على أنه لن يؤثر على بولندا.

القانون الأمريكي يسمى بـ "العدالة للناجين الذين لم يتم تعويضهم" (جاست)، والمعروف بقانون 447.

ينص القانون على أن تبلغ وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بالتقدم المحرز من دول بينها بولندا، بشأن إعادة أصول يهودية صودرت خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها.

يشعر العديد من البولنديين حتى يومنا هذا بأن العالم لم يعترف بمعاناتهم بشكل كاف ـ رويترز

خلفيات:

كانت بولندا تمثل أحد أكبر تجمعات اليهود في أوربا قبل الهولوكوست.

قتل معظم اليهود البولنديين البالغ عددهم 3 ملايين و300 ألف شخص على أيدي القوات الألمانية النازية.

المسيحيون البولنديون تعرضوا أيضا للقتل عبر المذابح ومعسكرات الاعتقال على يد الغزاة الألمان.

يشعر العديد من البولنديين حتى يومنا هذا بأن العالم لم يعترف بمعاناتهم بشكل كاف، في حين أن معاناة اليهود في الهولوكوست قد خلقت ما يُسميه البعض "المنافسة على دور الضحية".

تعرضت ممتلكات لليهود وغير اليهود للدمار خلال الحرب أو النهب قبل تأميمها في وقت لاحق من قبل النظام الشيوعي الذي حكم البلاد بعد الحرب.

العام الماضي صادقت بولندا على قانون يمنع اتهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية.

في فبراير/ شباط أثار وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن "البولنديين رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".