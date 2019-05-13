العسكري السوداني: اتفقنا مع "الحرية والتغيير" على هياكل الحكم

قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الاثنين، إن المجلس اتفق مع المعارضة على هياكل السلطة الانتقالية وإنه سيتم غدا مناقشة نسب المشاركة فيها.

وقامت قوات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإزالة حواجز أقامهما معتصمون في طرق مؤدية إلى ميدان الاعتصام في الخرطوم.

وأفاد شهود عيان أن تلك القوات فرقت معتصمين بالقوة عند أحد الحواجز قرب جامعة الخرطوم في الطريق المؤدي إلى شارع النيل.

العسكري اتفق مع المعارضة على هياكل السلطة الانتقالية

الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس: ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما.

كباشي: اتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.

تصريحات الكباشي جاءت عقب اجتماع المجلس مع "قوى الحرية والتغيير".

الكباشي: النقاش في الاجتماع كان إيجابيًا وشمل كل النقاط الخلافية بين الطرفين.

الكباشي: الطرفان جادان في إحداث اختراق حقيقي.

الكباشي: اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالي.

الكباشي: ستتواصل الاجتماعات غدا الثلاثاء لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.

القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق: الجانبان اتفقا على هياكل وصلاحيات الحكم في الفترة الانتقالية.

إسحاق: اتفقنا على هياكل وصلاحيات المستويات الثلاثة للحكم السيادية والتنفيذية والتشريعية.

لم يعط المتحدث العسكري أو المتحدث باسم المعارضة أي تفاصيل عن هياكل الحكم أو صلاحياتها.

تفريق محتجين

اتهمت لجنة طبية سودانية معارضة الإثنين، القوات الحكومية باستخدام العصي والسياط لتفريق محتجين بالخرطوم ما تسبب في إصابة 4 شباب وفتاة بكدمات نتيجة الضرب.

بيان للجنة أطباء السودان المركزية: قوات من الجيش والشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع التابعة للجيش، اعتدت على متظاهرين سلميين، في مختلف أرجاء العاصمة الخرطوم بأشكال جديدة من الضرب بالعصي والسياط.

البيان: القوات حاولت إزالة المتاريس الواقعة على مدخل ميدان الاعتصام وقمع التظاهرات ما أسفر عن العديد من الإصابات بينهم.

البيان: القوات الحكومية استخدمت الغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة شاب بالكتف، إضافة إلى وقع حالات اختناق.

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب القوات الحكومية، غير أنها سبق ونفت بشدة أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة.

تصاعدت الأحداث في الخرطوم، الإثنين، وأغلق محتجون عددًا من الشوارع، إلى جانب اعتصامات وإضرابات بعدة مؤسسات استجابة لدعوى التصعيد الثوري التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير الأحد.

في وقت سابق (الإثنين) أغلقت قوات الدعم السريع شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

انتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة، على طول الشارع، والشوارع الفرعية.

اتهام البشير

النيابة العامة السودانية وجهت للرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهم الاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

النائب العام السوداني في بيان: توجيه للرئيس المعزول عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 من أبريل/نيسان.

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