السويد تعاود فتح تحقيق في اتهام جوليان أسانج بالاغتصاب

قالت ممثلة الادعاء في السويد اليوم الإثنين إنها ستعاود فتح تحقيق في مزاعم عن ارتكاب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لجريمة اغتصاب وستطلب من بريطانيا تسليمه.

التفاصيل:

ممثلة الادعاء إيفا-ماريا بيرسون قالت في مؤتمر صحفي إنها ستواصل تحقيقا أوليا كان قد أُسقط عام 2017 دون توجيه اتهامات لأسانج الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن.

مكتب المدعي العام في السويد قال إنه سيطلب قريبا اعتقال أسانج في اتهامات تتعلق بالاغتصاب وسيصدر أمر اعتقال أوروبيا، وهو الإجراء الذي سيمكن من السعي لتسلمه.

بيرسون ممثلة الادعاء السويدية قالت "أنا على علم تام بأن عملية تسليم جارية في بريطانيا وبأنه قد يسلم إلى الولايات المتحدة".

اعتقال أسانج:

اعتقل أسانج في بريطانيا الشهر الماضي بعد أن أمضى سبع سنوات داخل السفارة، وتسعى الولايات المتحدة كذلك لتسلمه في اتهامات تتعلق بنشر كم كبير من الوثائق السرية.

أسانج حاليا معتقل في سجن ببريطانيا بعد أن حُكم عليه بالحبس 50 أسبوعا الشهر الماضي في اتهامات تتعلق بمخالفة إجراءات الكفالة عندما فر إلى سفارة الإكوادور.

تسليم إلى أمريكا أم السويد:

يثير قرار معاودة فتح التحقيق تساؤلا يتعلق بما إذا كان سيجري نقل أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتآمر لاستيلائه على معلومات سرية عبر القرصنة الإلكترونية أم سيتم نقله إلى السويد.

سيتعين أن تفصل المحاكم البريطانية في طلبي التسليم من أمريكا والسويد، وسيقرر وزير الداخلية ساجد جاويد أيهما له الأولوية بعدما يرفع الادعاء السويدي طلب الترحيل.

نيك فاموس المحامي بشركة بيترز أند بيترز القانونية ومقرها بريطانيا والرئيس السابق لقسم الترحيل في جهاز الادعاء التابع للتاج البريطاني قال قبل قرار اليوم إنه يتوقع أن يحظى طلب السويد بالأولوية.

بيان الادعاء السويدي أفاد بأنه في حال التعارض بين أمر اعتقال أوروبي وطلب تسليم من الولايات المتحدة فستتخذ السلطات البريطانية القرار على أساس الأولوية.

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن جوليان أسانج أمام محكمة ويستمنستر في لندن ـ رويترز

تبرئة أسانج: