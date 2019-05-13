الثاني من نوعه خلال عام: مقتل كاهن داخل كنيسة مصرية

أطلق حارس أمن خاص يعمل بكنيسة شمال العاصمة المصرية النار على كاهن بالكنيسة فأرداه قتيلا في الحال، وذلك في ثاني حادث من نوعه في الكنائس المصرية خلال عام.

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بيان للكنيسة الأرثوذكسية المصرية نقلا عن مطرانيتها بمدينة شبرا الخيمة شمال القاهرة: مقار سعد مقار كاهن كنيسة "مار مرقس الرسول" تعرض اليوم لحادث إطلاق نار بيد أحد الفراشين بالكنيسة ما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه.

البيان: قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليا.

البيان أكد أن الحادث جنائي، وأن جنازة الفقيد ستتم فور انتهاء الإجراءات.

وسائل إعلام محلية: القس مقار سعد قُتل على يد حارس أمن لا يتبع وزارة الداخلية، بسلاح كان بحوزته.

وسائل إعلام محلية: الحادث بعيد عن الطائفية؛ نظرا لكون الاثنين مسيحيين.

سلم الحارس نفسه لقسم الشرطة معترفا بارتكاب الجريمة.

وسائل إعلام: تقرير الطب الشرعي والمعاينة الأولية لجثة الكاهن تشير إلى إصابته بـ"4 رصاصات" في البطن أدت لوفاته في الحال.

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