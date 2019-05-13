الثاني من نوعه خلال عام: مقتل كاهن داخل كنيسة مصرية

أطلق حارس أمن خاص يعمل بكنيسة شمال العاصمة المصرية النار على كاهن بالكنيسة فأرداه قتيلا في الحال، وذلك في ثاني حادث من نوعه في الكنائس المصرية خلال عام.
التفاصيل
- بيان للكنيسة الأرثوذكسية المصرية نقلا عن مطرانيتها بمدينة شبرا الخيمة شمال القاهرة: مقار سعد مقار كاهن كنيسة "مار مرقس الرسول" تعرض اليوم لحادث إطلاق نار بيد أحد الفراشين بالكنيسة ما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه.
- البيان: قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليا.
- البيان أكد أن الحادث جنائي، وأن جنازة الفقيد ستتم فور انتهاء الإجراءات.
- وسائل إعلام محلية: القس مقار سعد قُتل على يد حارس أمن لا يتبع وزارة الداخلية، بسلاح كان بحوزته.
- وسائل إعلام محلية: الحادث بعيد عن الطائفية؛ نظرا لكون الاثنين مسيحيين.
- سلم الحارس نفسه لقسم الشرطة معترفا بارتكاب الجريمة.
- وسائل إعلام: تقرير الطب الشرعي والمعاينة الأولية لجثة الكاهن تشير إلى إصابته بـ"4 رصاصات" في البطن أدت لوفاته في الحال.
خلفيات
- هذه ثاني جريمة قتل تقع داخل مقر كنسي في مصر خلال أقل من عام، وتسفر عن مقتل رجل دين على يد أبناء طائفته.
- في 29 من يوليو/تموز 2018، قتل رئيس دير أبو مقار (يتبع الطائفة الأرثوذكسية أكبر الطوائف المسيحية بمصر) علي يد راهبين داخل الدير، قبل أن تقضي محكمة مصرية، في أبريل/نيسان الماضي بإعدامهما في حكم أولي قابل للطعن.
- أسفرت واقعة مقتل رئيس الدير، عن اتخاذ الكنيسة المصرية قرارات نادرة في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبنة داخل الأديرة، حيث تعد واقعة قتل رئيس دير بمقر عبادته نادرة في التاريخي المسيحي بمصر.